Son dakika: 14’üncü Büyükelçiler Konferansı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye yerini alacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde kontuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarıdnan önemli bölümler şu şekilde:

-Geçmişten buyana arkamıza yaslanarak günümüzü gün ederek geçirdiğimiz bir gün olmamıştır.

-Hedefimiz önümüzdeki asrın Türkiye Yüzyılı olması için çalışmaktır. Sözü güçlü ve tesirli Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Sözlerimizi güçlü hale getireceğiz.

-Sözünüzün arkasında güç koymazsanız yalnızlaşırsınız.

- Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye bu dünyada yerini alacak.