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Son dakika: 14'üncü Büyükelçiler Konferansı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye yerini alacak

Son dakika haberi... 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye bu dünyada yerini alacak." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 09:59 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 10:17
Son dakika: 14’üncü Büyükelçiler Konferansı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye yerini alacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde kontuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarıdnan önemli bölümler şu şekilde:
-Geçmişten buyana arkamıza yaslanarak günümüzü gün ederek geçirdiğimiz bir gün olmamıştır.
-Hedefimiz önümüzdeki asrın Türkiye Yüzyılı olması için çalışmaktır. Sözü güçlü ve tesirli Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Sözlerimizi güçlü hale getireceğiz.
-Sözünüzün arkasında güç koymazsanız yalnızlaşırsınız.
- Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye bu dünyada yerini alacak.

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