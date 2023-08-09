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TBMM Başkanı Kurtulmuş Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 23:39 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 00:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ediyoruz.

Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle tel'in ediyoruz.

İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir.

İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz.

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