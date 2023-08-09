TBMM Başkanı Kurtulmuş Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: