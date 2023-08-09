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MGK'da duygulandıran anlar! Başkan Erdoğan: Duygulandı, bizi de duygulandırdı

Başkan Erdoğan, son kez MGK toplantısına katılan ve 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye etti. Başkan Erdoğan ve Orgeneral Musa Avsever arasındaki diyalog duygu dolu anlara neden oldu.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 23:07 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 23:19
MGK’da duygulandıran anlar! Başkan Erdoğan: Duygulandı, bizi de duygulandırdı

Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı başlamadan önce Erdoğan, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye etti.


Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir askerin gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim." dedi.

MGK'da duygulandıran anlar | VİDEO



Başkan Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.



Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'en kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.



Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

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