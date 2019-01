Malta her yılın sonunda Resmi Gazetesi'nde ülkeden vatandaşlık alanların listesini yayımlıyor. 2018'in son günü de bu değişmedi. Malta'da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programa girenlerin isimleri açıklandı. Listede Türkiye'den de dikkat çekici isimler yer alıyor.