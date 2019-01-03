Malta her yılın sonunda Resmi Gazetesi'nde ülkeden vatandaşlık alanların listesini yayımlıyor. 2018'in son günü de bu değişmedi. Malta'da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programa girenlerin isimleri açıklandı. Listede Türkiye'den de dikkat çekici isimler yer alıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.