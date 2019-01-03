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  • 03.01.2019 08:19
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 08:52

vatandaşı olan Türkler listesine damga vurdu

Sabancılar ailece vatandaşlığına geçti. Her yıl Malta devleti tarafından Malta Resmi Gazetesi'nde yayınlanan vatandaş olanların listesinde bu yıl, 2 çocuğuyla Suzan Sabancı Dinçer, 2 çocuğu ve eşiyle Çiğdem Sabancı Bilen ile Şevket Sabancı’nın torunları da yer aldı. Listede başka Türk isimler de var.

Malta her yılın sonunda Resmi Gazetesi'nde ülkeden vatandaşlık alanların listesini yayımlıyor. 2018'in son günü de bu değişmedi. Malta'da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programa girenlerin isimleri açıklandı. Listede Türkiye'den de dikkat çekici isimler yer alıyor.

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