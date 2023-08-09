Mansur Yavaş belediyeyi batırdı! ABB çalışanları Yavaş’a tepki gösterdi: Biz aileden değil miyiz?

31 Mart yerel seçimlerinde "Bereket ve huzur" sloganını kullanarak insanları kandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , 4 buçuk yıllık yönetimi boyunca ABB'yi personel maaşlarını bile ödeyemeyecek duruma getirdi. Çalışanlarını uğrattığı hak kayıpları ile geçinemeyecek hale getiren Yavaş, personelin maaşına da adeta göz dikti. ABB önünde toplanan ve ellerinde "Ek dersliler mağdur", "Ek dersli, aileden değil mi?" gibi çeşitli dövizler taşıyan usta öğreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşme taleplerini dile getirdi.

"5 SAAT EK DERSE 1 SAAT EK DERS ÜCRETİ UYGULAMASINDAN YARARLANAMIYORUZ" Ankara Büyükşehir Belediyes bünyesinde 18 yıldan bu yana usta öğreticilik yaptığını belirten Gülşah Dalkılıç , gruptakiler adına yaptığı açıklamada, haftanın 6 günü toplam 48 saat çalışmalarına rağmen, ek ders ücretlerinin 40 saat üzerinden hesaplandığını belirterek, "Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı gereği olan her 5 saat ek derse, 1 saat ek ders ücreti uygulamasından yararlanamıyoruz." dedi.

Meslektaşları arasında yüksek lisans ve doktora yapanlar olmasına rağmen birimlerindeki diğer personelden daha düşük ücret aldıklarını savunan Dalkılıç, "Aylık maaşımız, yol ve yemek dahil 11 bin 500 ve 12 bin 500 lira arasında seyretmektedir. Günümüz şartlarında bu meblağ ile geçinmek çok zor ve görevimizi layıkıyla yapmak da haliyle zorlaşıyor. Bizler de insan gibi yaşamak ve Başkan Mansur Yavaş'ın mesajlarında bahsi geçen belediye ailesine kendimizi tam olarak ait hissetmek istiyoruz. Çünkü belediyenin bir parçası olmamıza rağmen bayram ikramiyesi ve tediyeleri ve yıllık ikramiyeleri alamıyoruz." diye konuştu..

"HAKKINIZIN YANINDAYIZ"

Basın açıklamasının ardından usta öğreticilerin eylemlerini sürdürmesi üzerine, ABB Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti ABB Meclis Üyesi Meral Bozoğlu ile belediye binası önüne gelerek usta öğreticilerin sorunlarını dinledi. Ünal, daha sonra yaptığı açıklamada, usta öğreticilerin sorunlarının çözümü için çalışacaklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın sorunlarını aldım, hatta yetkililerle kendim görüştüm. Hem Büyükşehir Belediyesi nezdinde hem de başka platformlarda ne gerekiyorsa sorunların takipçisi olacağız. Artık bu dönem giderilebilir mi bilmiyorum ama inşallah biz AK Parti olarak 2024'te seçimi aldığımızda ek derslilerle ilgili ciddi bir çalışma yapacağız." ifadesini kullandı.