Yandaşı, fondaşı, tetikçisi... Fena patladılar! DEVA Partisi'nin yaydığı "silahlı çift" dezenformasyonuna karşı gerçekler

Muhalefet unsurları yerel seçimlere giderayak yalan ve algı odaklı kirli siyasetine hız verdi. Bu durumun son örneği DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Bilal Çelik 'in dezenformasyon temelli sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

DEVA'DAN KİRLİ DEZENFORMASYON Çelik, Göktürk'te silahlı çift iddiasını dolaşıma soktu, "Ülkenin geldiği durum..." notuyla yaptığı paylaşımda "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu" diyen Çelik, "Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi" ifalerini kullandı.





SİLAH DEDİLER OYUNCAK ÇIKTI

Ancak DEVA Partili ismin hedef gösterdiği çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ve çocuklarına eve götürdüğü öğrenildi.



Konuyla ilgili Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada "Göktürk Göleti'nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.



DEVA Partisi'nin "Ülkenin geldiği durum..." notuyla yaydığı 'silahlı çift' dezenformasyonuna fondaş medya ve sosyal medya trolleri de sorgulamadan atladı.