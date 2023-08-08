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Yandaşı, fondaşı, tetikçisi... Fena patladılar! DEVA Partisi'nin yaydığı "silahlı çift" dezenformasyonuna karşı gerçekler

Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın önemi bir kez daha gözler önüne serildi. DEVA Partisi "Ülkenin geldiği durum...” notuyla "silahlı çift" dezenformasyonunu yaydı. Ancak DEVA'nın hedef gösterdiği çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ve çocuklarına eve götürdüğü öğrenildi. Öte yandan yandaşı, fondaşı, Ekremcisi, tetikçisi sorgulamadan 'silahlı çift' dezenformasyonunu yayıp algı operasyonuna soyundu. Cumhuriyet, Odatv, Onedio gibi platformlar da yaptıkları paylaşımlarla yalan mekanizmasına çark oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 17:28 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 17:39
Yandaşı, fondaşı, tetikçisi... Fena patladılar! DEVA Partisi’nin yaydığı silahlı çift dezenformasyonuna karşı gerçekler

Muhalefet unsurları yerel seçimlere giderayak yalan ve algı odaklı kirli siyasetine hız verdi.

Bu durumun son örneği DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Bilal Çelik'in dezenformasyon temelli sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serildi.




DEVA'DAN KİRLİ DEZENFORMASYON
Çelik, Göktürk'te silahlı çift iddiasını dolaşıma soktu, "Ülkenin geldiği durum..." notuyla yaptığı paylaşımda "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu" diyen Çelik, "Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi" ifalerini kullandı.



SİLAH DEDİLER OYUNCAK ÇIKTI
Ancak DEVA Partili ismin hedef gösterdiği çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ve çocuklarına eve götürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada "Göktürk Göleti'nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

DEVA Partisi'nin "Ülkenin geldiği durum..." notuyla yaydığı 'silahlı çift' dezenformasyonuna fondaş medya ve sosyal medya trolleri de sorgulamadan atladı.



CUMHURİYET
CHP yandaşı Cumhuriyet, gelişmeyi "İstanbul'da korkutan görüntü: Ellerinde silahlarla dolaştılar" başlığıyla duyurup algı yaptı.



SONER YALÇIN'IN ODA TV'Sİ...
Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan fondaş Odatv, DEVA Partisi'nin yaktığı dezenformasyon ateşini harladı.



ONEDİO
Onedio isimli platform da kirli dezenformasyonun yayılmasına ön ayak oldu.



23 DERECE
Üzerinde FETÖ yansımaları bulunan, toplumsal olaylarda üstlendiği provokatif rol ve sinir uçlarını kaşıyan tutumla ön plana çıkan Gökhan Özbek'in 23 Derece'si de "Silahlı çift" yalanına ortak oldu. "İstanbul'da tedirgin eden görüntüler" başlığıyla ilgili içerik servis edildi.



CHP'NİN KADROLU TROLÜ OZAN BALIK
CHP'nin kadrolu trollerinden Ozan Balık skandal bir paylaşıma imza attı. Balık çocuklarının oyuncak silahını taşıyan çift üzerinden "Göktürk bölgesinde AKP'nin Türkiye Yüzyılı projesi" ifadelerini kullandı.



SOLCU GAZETE
DEVA Partisi'nin dezenformasyonuna müdahil olan bir diğer mecra ise Solcu Gazete isimli propaganda platformu.


DEZENFORMASYONLA MÜCADELE YASASI
Böylesi yalanlarla yayılan ve toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedefleyen kirli algı operasyonlarına karşı Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

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