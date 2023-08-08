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Emine Erdoğan'dan atıl alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyelere tebrik! "Belediyelerimiz bu girişimleriyle şehirlerimize nefes aldırıyor"

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atıl alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyeleri tebrik ederek, yerel yönetimlerin bu girişimleriyle yerli üretime can katıp istihdam alanları açtığını ve şehirlere nefes aldırdığını belirtti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Atıl olarak görülen alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyelerimiz, bu girişimleriyle hem yerli üretime can katıyor, yeni istihdam alanları açıyor hem de şehirlerimize nefes aldırıyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 17:55 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 17:57
Emine Erdoğan’dan atıl alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyelere tebrik! Belediyelerimiz bu girişimleriyle şehirlerimize nefes aldırıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atıl alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyeleri tebrik ederek, yerel yönetimlerin bu girişimleriyle yerli üretime can katıp istihdam alanları açtığını ve şehirlere nefes aldırdığını belirtti.

Emine Erdoğan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, büyüleyici kokusu ve göz alıcı tonlarıyla Türkiye'nin dört bir yanını kuşatan lavanta tarlalarında hasat vakti olduğunu hatırlattı.

Hasadı kadar yetiştirmesi de maharet ve emek isteyen lavanta ve diğer bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması ve şifasının bilinmesinde yerel yönetimlerin katkısının büyük olduğunu belirten Erdoğan, "Atıl olarak görülen alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyelerimiz, bu girişimleriyle hem yerli üretime can katıyor, yeni istihdam alanları açıyor hem de şehirlerimize nefes aldırıyor. Başkentimizin ilçelerinde bunun en güzel örneğini hayata geçiren Mamak Belediyesi ve Keçiören Belediyesi başta olmak üzere, yerli ve milli üretimi destekleyici projeler üreten tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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