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Koltuk kavgası kızışıyor | İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de Alevi dedesini ziyaret etti!

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a karşı hezimete uğradı. Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'değişim' çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki gerilimi tırmandırdı. Genel başkanlık için koltuk mücadelesi devam ederken, İmamoğlu'ndan yeni bir hamle geldi. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli’de Alevi dedesini evinde ziyaret etti. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden CHP'de mezhep hakimiyeti olduğunu iddia edilerek, partideki Alevilerin başkalarına fırsat vermediği türünden paylaşımlar yapılmıştı.Bu nedenle İmamoğlu'nun bu ziyaretini CHP içerisindeki isimleri ikna çabası olarak yorumlandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 02:00 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 02:05
Koltuk kavgası kızışıyor | İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de Alevi dedesini ziyaret etti!

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a karşı ağır br yenilgi aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'değişim' çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki kaos iklimini artırdı.

Koltuk mücadelesi sürerken, CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklamaya hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. İmamoğlu, partisindeki değişim tartışmalarının gölgesinde Anadolu ziyaretlerine yeniden devam etme kararı aldı. İBB başkanı son olarak ise Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de Alevi dedesini evinde ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'na yapılan eleştirilen arasında en çok dikkat çeken iddia CHP'de mezhep hakimiyeti olduğuna dair söylemlerdi.

CHP'de Deniz Baykal'ın ardındani Alevi dede ailesinden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 7. genel başkanı olması, Alevilerin büyük kısmında bir heyecan yaratmıştı.

PARTİDEKİ ALEVİLER BAŞKALARINA FIRSAT VERMİYOR

Partideki Alevilerin başkalarına fırsat vermediği türünden birçok paylaşım yapılmış Kılıçdaroğlu, bu nedenle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Bu tür iddialar arasında bulunanlar arasında kamuoyunda tanınan kişiler de mevcut

DELEGE MEZHEPSEL BİR YAPIYA BÜRÜNDÜ
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, katıldığı bir programda "CHP'de delegede problem var. Delege mezhepsel bir yapıya büründü" ifadelerini kullandı.

Sunucunun "Kılıçdaroğlu tarafından dizayn edildi" sözüne Pazarcı, "Tabii. CHP seçmeni de bundan rahatsız" yorumunu yaptı.

Gazeteci Serdar Akinan ise 31 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun katıldığı BabalaTV programında Kütahya CHP teşkilatında Alevilerin ayrımcılık yaptığını iddia eden bir gencin konuşmasını alıntılayarak "Yani neymiş? Alevi olduğu için ayrımcılığa maruz kalanlar CHP içinde ayrıcalığa mazhar oluyormuş. KK bu gerçeğin müsebbibidir. Zira bunun talimatını vermese de göz yumdu" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İMAMOĞLU CHP İÇİNDEKİ VAR OLDUĞU İDDİA EDİLEN ZÜMRENİN GÖNLÜNÜ MÜ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR?
CHP'li başka isimler de sosyal medya üzerinden CHP delegesinin yüzde 80'nin Alevi olduğunu, partiyi bu kesimin yönettiğini öne sürerek, "zümrecilik yapıldığını" ileri sürdü. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de Alevi dedesini evinde ziyaret etmesi CHP içindeki zümrenin gönlünü kazanma girişimi olarak yorumlandı.

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