PARTİDEKİ ALEVİLER BAŞKALARINA FIRSAT VERMİYOR Partideki Alevilerin başkalarına fırsat vermediği türünden birçok paylaşım yapılmış Kılıçdaroğlu, bu nedenle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Bu tür iddialar arasında bulunanlar arasında kamuoyunda tanınan kişiler de mevcut

DELEGE MEZHEPSEL BİR YAPIYA BÜRÜNDÜ

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, katıldığı bir programda "CHP'de delegede problem var. Delege mezhepsel bir yapıya büründü" ifadelerini kullandı.

Sunucunun "Kılıçdaroğlu tarafından dizayn edildi" sözüne Pazarcı, "Tabii. CHP seçmeni de bundan rahatsız" yorumunu yaptı.

Gazeteci Serdar Akinan ise 31 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun katıldığı BabalaTV programında Kütahya CHP teşkilatında Alevilerin ayrımcılık yaptığını iddia eden bir gencin konuşmasını alıntılayarak "Yani neymiş? Alevi olduğu için ayrımcılığa maruz kalanlar CHP içinde ayrıcalığa mazhar oluyormuş. KK bu gerçeğin müsebbibidir. Zira bunun talimatını vermese de göz yumdu" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İMAMOĞLU CHP İÇİNDEKİ VAR OLDUĞU İDDİA EDİLEN ZÜMRENİN GÖNLÜNÜ MÜ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR?

CHP'li başka isimler de sosyal medya üzerinden CHP delegesinin yüzde 80'nin Alevi olduğunu, partiyi bu kesimin yönettiğini öne sürerek, "zümrecilik yapıldığını" ileri sürdü. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de Alevi dedesini evinde ziyaret etmesi CHP içindeki zümrenin gönlünü kazanma girişimi olarak yorumlandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN