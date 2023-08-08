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CHP'nin 'Akbelen' provokasyonuna geçit yok |TBMM önergeyi reddetti! MHP vekilden sert tepki: Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalışıyorlar

TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi. Akbelen üzerinden toplumsal algıyı manipüle etmek için fırsat kollayan Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşlarına tepkisini dile getiren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Sandıktan umudunu yitiren ve kendi iç kavgalarını örtbas etmek isteyenler; sokakları karıştırarak, toplumsal konuları kaşıyarak kaos oluşturmaya, Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanarak CHP'nin derdinin ağaç olmadığına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 18:13 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 19:08
CHP’nin ’Akbelen’ provokasyonuna geçit yok |TBMM önergeyi reddetti! MHP vekilden sert tepki: Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalışıyorlar

TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.

AKBELEN'DE GEZİ PARKI KALKIŞMASI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da olaya tepkisini dile getirerek, "Sandıktan umudunu yitiren ve kendi iç kavgalarını örtbas etmek isteyenler; sokakları karıştırarak, toplumsal konuları kaşıyarak kaos oluşturmaya, Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunların asıl amacının ağaç olmadığı açık ve nettir" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ MİLLİ GÜVENLİK İLE YAKINDAN İLGİLİDİR"
Akçay ayrıca "Ülkemizde yapılan sözde çevreci eylemler genellikle stratejik madenleri, nükleer enerji santrallerini, jeotermal ve termik enerji santrallerini hedef almaktadır. Enerji, milli güvenlik ile yakından ilgilidir" dedi.

Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile Akbelen üzerinden toplumsal algıyı manipüle etmek için fırsat kollayan CHP ve yandaşlarını sert bir dille eleştirmitşi.

Başkan Erdoğan, "Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız." ifadelerini kullanarak CHP'nin derdinin ağaç olmadığını ispatlamıştı.

6 MİLYAR 572 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Türkiye'de son yıllarda dikilen ağaç sayısına da dikkat çeken Başkan Erdoğan,"Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir. Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklar" şeklinde konuştu.

NELER OLMUŞTU?
Kamuoyunu manipüle etmek için fırsat kollayan Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları bu kez 'Akbelen' üzerinden devreye girdi.

Muğla Milas'ta 1980'lerden bu yana yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreci argümanlarla eyleme başlayan CHP yandaşlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

Yaşadığı seçim hezimetini ve partisindeki 'değişim' kavgasını perdelemek için bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu yanına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerini de aldı.

KILIÇDAROĞLU AKBELEN'DE PROVOKASYONU KÖRÜKLEDİ
Termik santrali protesto eden CHP yandaşlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğini mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için. Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli, sizin derdinizi anlatmanız önemli. Çünkü derdi yaşayan sizlersiniz, sorunu yaşayan sizsiniz, mağdur olan sizsiniz" iddiasında bulundu.

Sözde çevrecilik nutukları atan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır bu ağaç... Bu ağacın ömrü bizden çok daha fazladır. Ama bu ülkede ormanda ne olduğunu, ormanda yaşamanın ne olduğunu, ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor."

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