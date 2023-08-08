CHP’nin ’Akbelen’ provokasyonuna geçit yok |TBMM önergeyi reddetti! MHP vekilden sert tepki: Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalışıyorlar

TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.
Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.
AKBELEN'DE GEZİ PARKI KALKIŞMASI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da olaya tepkisini dile getirerek, "Sandıktan umudunu yitiren ve kendi iç kavgalarını örtbas etmek isteyenler; sokakları karıştırarak, toplumsal konuları kaşıyarak kaos oluşturmaya, Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunların asıl amacının ağaç olmadığı açık ve nettir" ifadelerini kullandı.
"ENERJİ MİLLİ GÜVENLİK İLE YAKINDAN İLGİLİDİR"
Akçay ayrıca "Ülkemizde yapılan sözde çevreci eylemler genellikle stratejik madenleri, nükleer enerji santrallerini, jeotermal ve termik enerji santrallerini hedef almaktadır. Enerji, milli güvenlik ile yakından ilgilidir" dedi.
Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile Akbelen üzerinden toplumsal algıyı manipüle etmek için fırsat kollayan CHP ve yandaşlarını sert bir dille eleştirmitşi.
Başkan Erdoğan, "Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız." ifadelerini kullanarak CHP'nin derdinin ağaç olmadığını ispatlamıştı.
6 MİLYAR 572 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Türkiye'de son yıllarda dikilen ağaç sayısına da dikkat çeken Başkan Erdoğan,"Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir. Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklar" şeklinde konuştu.