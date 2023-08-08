CHP’nin ’Akbelen’ provokasyonuna geçit yok |TBMM önergeyi reddetti! MHP vekilden sert tepki: Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalışıyorlar

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.

AKBELEN'DE GEZİ PARKI KALKIŞMASI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da olaya tepkisini dile getirerek, "Sandıktan umudunu yitiren ve kendi iç kavgalarını örtbas etmek isteyenler; sokakları karıştırarak, toplumsal konuları kaşıyarak kaos oluşturmaya, Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunların asıl amacının ağaç olmadığı açık ve nettir" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ MİLLİ GÜVENLİK İLE YAKINDAN İLGİLİDİR"

Akçay ayrıca "Ülkemizde yapılan sözde çevreci eylemler genellikle stratejik madenleri, nükleer enerji santrallerini, jeotermal ve termik enerji santrallerini hedef almaktadır. Enerji, milli güvenlik ile yakından ilgilidir" dedi.

Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile Akbelen üzerinden toplumsal algıyı manipüle etmek için fırsat kollayan CHP ve yandaşlarını sert bir dille eleştirmitşi.

Başkan Erdoğan, "Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız." ifadelerini kullanarak CHP'nin derdinin ağaç olmadığını ispatlamıştı.