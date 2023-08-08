Kurultaya kadar zaman kazanma mücadelesi! Kemal Kılıçdaroğlu’nun son tavizi: Tüzük değişikliği

Seçim hezimetinden bu yana 'istifa' ve 'değişim' çağrılarına direnen Kılıçdaroğlu, zaman kazanmak için peş peşe tavizler veriyor. İmamoğlu'ndan parti örgütlerine kadar her kesime sus payı dağıtmaya çalışan Kılıçdaroğlu, bu kez 'heyecan verici tüzük değişikliği' vaadini ortaya attı ORTA YOL: GÜNAYDIN ATAMASI

28 Mayıs sonrası 'değişim' ateşini yakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile peş peşe görüşmeler yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, orta yolu bulabilmek için Gökhan Günaydın'ı grup başkanvekili yapmayı kabul etmişti.

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olan Günaydın'ın bu göreve getirilmesi, pazarlık sürecini de belgelemiş oldu.