Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun anadolu kapışması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanına Mustafa Sarıgül'ü alıp Erzincan Tercan'da miting yaptı. Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendini yollara attı. Elazığ ve Tunceli'den sonra rotayı Nevşehir ve Çanakkale'ye çevireceğini anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanına Mustafa Sarıgül'ü alıp Erzincan Tercan'da miting yaptı. Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendini yollara attı. Elazığ ve Tunceli'den sonra rotayı Nevşehir ve Çanakkale'ye çevireceğini anlattı.
Kılıçdaroğlu'na "Her daim sahadayım" mesajı yolladı. Elazığ'da dün yaptığı konuşmada, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" ifadesini kullandı. Ardından "Bir hafta 10 gün sonra da Hacı Bektaş'ta olacağım.