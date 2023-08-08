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Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun anadolu kapışması!

Kemal Kılıçdaroğlu ise defaatle “Bu geminin kaptanı benim” dedi, İmamoğlu’na “Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde” mesajı verdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Erzincan gezisine nispet yaptı. O da Anadolu'ya çıktı. Şehir şehir gezeceğini açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun anadolu kapışması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanına Mustafa Sarıgül'ü alıp Erzincan Tercan'da miting yaptı. Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendini yollara attı. Elazığ ve Tunceli'den sonra rotayı Nevşehir ve Çanakkale'ye çevireceğini anlattı.

Kılıçdaroğlu'na "Her daim sahadayım" mesajı yolladı. Elazığ'da dün yaptığı konuşmada, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" ifadesini kullandı. Ardından "Bir hafta 10 gün sonra da Hacı Bektaş'ta olacağım.

Orada da çok özenli çalışmalarımız var. Ondan 1-2 hafta sonra Eceabat'ta, Çanakkale şehitlerinin olduğu o önemli merkezde, yine çok özenli bir meydanı bitirmiş olacağız" açıklamasını yaptı.

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