Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun anadolu kapışması!

Kılıçdaroğlu'na "Her daim sahadayım" mesajı yolladı. Elazığ'da dün yaptığı konuşmada, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" ifadesini kullandı. Ardından "Bir hafta 10 gün sonra da Hacı Bektaş'ta olacağım.