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Erzincan’da FETÖ’den aranan 1 kişi yakalandı

Erzincan’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan, jandarma mahrem yapılanması içinde faaliyetlerde bulunan ihraç jandarma astsubay Ü.D., yakalandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 17:51 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 17:51
Erzincan’da FETÖ’den aranan 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan ve jandarma mahrem yapılanması içinde faaliyetlerde bulunan ihraç jandarma astsubay Ü.D.'ye yönelik yürütülen uzun soluklu çalışmalar neticesinde; Erzincan'da saklandığı adresinde TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Adliyedeki işlemlerin akabinde şahıs Erzincan T Tipi cezaevine teslim edildi.

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