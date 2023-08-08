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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan net mesaj! AB Türkiye’siz olamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Büyükelçiler Konferansı'nda AB'ye mesaj yolladı: “Türkiye’siz, AB gerçek aktör olamaz” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan net mesaj! AB Türkiye’siz olamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Büyükelçiler Konferansı'nda AB'ye mesaj yolladı. Türkiye'nin AB'ye tam üyelikle canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" restiyle başlayan yeni sürece ilişkin dikkat çeken bir mesaj veren Bakan Fidan, "Türkiye'siz AB gerçek aktör olamaz. Sürecin tam üyelikle canlandırılması gerek" ifadesini kullandı.

Ayrıca, terör örgütlerine göz açtırmayacaklarını, Karadeniz'de sükunetin sağlanmasının öncelikleri olduğunu ve Yunanistan'dan samimiyet beklediklerini anlattı.

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