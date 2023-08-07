Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Aytuğ Atıcı’dan veryansın: Partiyi bu hale getiren zihniyet...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından partide demokrasi olmadığını vurgulayan Atıcı, "Bugün görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızı genel merkez belirlemiştir." ifadelerine yer vererek Kılıçdaoğlu'nu yerden yere vurmuştu. CHP'de tek adamlık sistemi olduğuna katılmadığını, bir istişare kültürü olduğunu söyleyen Atıcı, "Ancak, bu bizim demokrasi anlayışımızı tatmin eden bir uygulama değil. Bu antidemokratik bir uygulamadır. Ben de 2011 yılında atamayla geldim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı yüzde 48'lik oy oranının 'başarı' olmadığını ifade eden Atıcı, "Yüzde 48'in tamamı CHP'nin olsaydı büyük başarı olurdu." şeklinde konuştu. "BEN OLSAM İSTİFA EDERDİM"

CHP'li eski vekil Atıcı, "Ben olsaydım Cumhurbaşkanlığı adaylığımı ilan ettiğim gün istifa ederdim. Seçileceğime inanıyorsam bunu yapardım. Millet bize dedi ki, sen çok güzel vaatler verdin ama ben sana inanmadım. Bedava ev vereceğim dedin, inanmadım. Bayramda 15 bin TL verecektin, ben 2 bin TL verecek Erdoğan'ı seçtim. Bu çok ağır vahim bir şeydir." mesajını verdi.

PARTİYİ BU HALE GETİREN KİŞİNİN TOPARLAMASI BEKLENEMEZ

Kılıçdaroğlu'nu defalarca eleştiren Atıcı, son olarak "Bugün CHP eğer bu durumdaysa, seçimlerde başarı sağlamıyorsa partimiz kendi tüzüğünden ve geleneklerinden kopmaya başlamışsa partiyi bu hale getiren zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez. O yüzden mutlaka bir değişim olması gerekiyor ve inandırıcı olması gerekiyor. Milletvekilliğin 3 dönemle sınırlandırılması. Demokrasilerde böyle bir şey olmaz. Bizler milletin vekaletini alarak siyaset yapıyoruz. Milletin ve üyenin desteğini alarak parlamentoya girerseniz çok farklı olur." ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN