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Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Aytuğ Atıcı'dan veryansın: Partiyi bu hale getiren zihniyet...

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a karşı ağır bir yenilgi aldı. Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'değişim' çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki gerilimi tırmandırdı. CHP tabanında yaşanan bu kaos iklimine her geçen gün yeni isimler eklendi. CHP Eski Milletvekili Aytuğ Atıcı da bu isimlerden birisi. Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için görevine son verilen Atıcı, değişim çıkışlarını yineleyerek, Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar değişim çağrısında bulundu. Atıcı yaptığı açıklamada "Partiyi bu hale getiren zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez. O yüzden mutlaka bir değişim olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 00:11 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 00:14
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Aytuğ Atıcı’dan veryansın: Partiyi bu hale getiren zihniyet...

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a karşı bozguna uğradı.

Kılıçdaroğlu, aldığı yenilgi sonrası istifa etmek yerine bu çağrılara kulaklarını tıkamayı seçti. Bu durum parti tabanında isyan bayraklarının açılmasına neden oldu.

İSYAN BAYRAKLARI AÇILDI
Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'değişim' çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki gerilimi tırmandırdı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

SEZGİN TANRIKULU'DA TEPKİ GÖSTERDİ
Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, alınan seçim hezimetinin ardından değişim ve yenilenme çağrısı yaptı.

"Önümüzde seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek esaslı bir yol haritasını önümüze koyabileceğimiz bir sürecin olması lazım." diyen Tanrıkulu, "Tabi ki bu değişimden ve yenilenmeden geçiyor." diye konuştu.

ELEŞTİREN İSİMLER YANDI
Koltuğunu sağlama almak adına çeşitli atamalar yapmaktan geri durmayan Kılıçdaorğlu, kendisini eleştirenleri de unutmayarak, "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" sözleriyle kendisini eleştiren CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'yı görevden almıştı.

Atıcı'ya kendi imzasını taşıyan bir yazı gönderen CHP lideri, "Sayın Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sayın Hocam. CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır. Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Gelişme üzerine gözlerin çevrildiği Aytuğ Atıcı, "Sevgili arkadaşlar merhaba, Genel Başkandan az önce gelen yazıyı size ilettim. Bugün itibari ile Parti İçi Eğitim Sorumlusu görevim sona ermiş bulunuyor. Sizinle çalışmaktan her zaman mutlu oldum. Yaptığınız çalışmalar partimiz ve ülkemiz için hep gurur kaynağı oldu. Bundan sonraki çalışmalarınızı aynı titizlikle sürdüreceğinizi eminim Selam ve sevgilerimle" açıklamasını yaptı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından partide demokrasi olmadığını vurgulayan Atıcı, "Bugün görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızı genel merkez belirlemiştir." ifadelerine yer vererek Kılıçdaoğlu'nu yerden yere vurmuştu.

CHP'de tek adamlık sistemi olduğuna katılmadığını, bir istişare kültürü olduğunu söyleyen Atıcı, "Ancak, bu bizim demokrasi anlayışımızı tatmin eden bir uygulama değil. Bu antidemokratik bir uygulamadır. Ben de 2011 yılında atamayla geldim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı yüzde 48'lik oy oranının 'başarı' olmadığını ifade eden Atıcı, "Yüzde 48'in tamamı CHP'nin olsaydı büyük başarı olurdu." şeklinde konuştu.

"BEN OLSAM İSTİFA EDERDİM"
CHP'li eski vekil Atıcı, "Ben olsaydım Cumhurbaşkanlığı adaylığımı ilan ettiğim gün istifa ederdim. Seçileceğime inanıyorsam bunu yapardım. Millet bize dedi ki, sen çok güzel vaatler verdin ama ben sana inanmadım. Bedava ev vereceğim dedin, inanmadım. Bayramda 15 bin TL verecektin, ben 2 bin TL verecek Erdoğan'ı seçtim. Bu çok ağır vahim bir şeydir." mesajını verdi.

PARTİYİ BU HALE GETİREN KİŞİNİN TOPARLAMASI BEKLENEMEZ
Kılıçdaroğlu'nu defalarca eleştiren Atıcı, son olarak "Bugün CHP eğer bu durumdaysa, seçimlerde başarı sağlamıyorsa partimiz kendi tüzüğünden ve geleneklerinden kopmaya başlamışsa partiyi bu hale getiren zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez. O yüzden mutlaka bir değişim olması gerekiyor ve inandırıcı olması gerekiyor. Milletvekilliğin 3 dönemle sınırlandırılması. Demokrasilerde böyle bir şey olmaz. Bizler milletin vekaletini alarak siyaset yapıyoruz. Milletin ve üyenin desteğini alarak parlamentoya girerseniz çok farklı olur." ifadelerini kullandı.

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