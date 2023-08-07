PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan muhalefete Akbelen mesajı: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, yaklaşık yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Akbelen üzerinden toplumsal algıyı manipüle etmek için fırsat kollayan Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşlarına da tepkisini konuşmasında dile getiren Başkan Erdoğan, "Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 19:22 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 19:36
Başkan Erdoğan’dan muhalefete Akbelen mesajı: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, yaklaşık yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.

Konuşmasında bu konuya dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizin önünde açılan tarihi fırsat penceresini sonuna kadar açmakta kararlıyız. Hükümet olarak kutlu yürüyüşe hizmet edecek enerji ve inanca sahibiz. Devlet olarak altyapı ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir." dedi.

SON 21 YILDA REKORA İMZA ATILDI
Türkiye'de son yıllarda dikilen ağaç sayısına dikkat çeken Başkan Erdoğan, Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir. Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklar" ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR KAÇ AĞAÇ DİKTİNİZ?
Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz diye Erdoğan, Muğla belediyesi ana muhalefette. Onlara soruyorum. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bakalım açıklayın. Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız. Her ne kadar birileri aynı senaryoları farklı kılıflarla sürekli ve ısrarlı bir şekilde yeniden sahnelemeye çalışsa da, artık kimse bu oyuna gelmiyor." şeklinde konuştu.

NELER OLMUŞTU?
Toplumsal algıyı manipüle etmek için fırsat kollayan Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları bu kez 'Akbelen' üzerinden devreye girdi.

Muğla Milas'ta 1980'lerden bu yana yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreci argümanlarla eyleme başlayan CHP yandaşlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

Yaşadığı seçim hezimetini ve partisindeki 'değişim' kavgasını perdelemek için bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu yanına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerini de aldı.

KILIÇDAROĞLU AKBELEN'DE PROVOKASYONU KÖRÜKLEDİ
Termik santrali protesto eden CHP yandaşlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğini mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için. Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli, sizin derdinizi anlatmanız önemli. Çünkü derdi yaşayan sizlersiniz, sorunu yaşayan sizsiniz, mağdur olan sizsiniz" iddiasında bulundu.

Sözde çevrecilik nutukları atan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır bu ağaç... Bu ağacın ömrü bizden çok daha fazladır. Ama bu ülkede ormanda ne olduğunu, ormanda yaşamanın ne olduğunu, ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA