Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplanıyor! Masada hangi konular var? YAŞ sonrası iki isim son kez katılacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.
MGK TOPLANIYOR! VİDEO İZLE
AYSEVER VE GÜLAN SON KEZ KATILACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.
HANGİ KONULAR MASADA?
Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.
Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.