PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz

Erdoğan, Akbelen’deki elektrik santrali ile ilgili engelleme çabalarına tepki gösterdi: Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Biz çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen Kabine toplantısı 3.5 saat sürdü. Zirve sonrası konuşan Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi:
- Ülkemize tarihimizin en büyük kalkınma hamlesini yaşattık. Yatırıma ve istihdama önem vererek Türkiye'yi her yıl yüzde 5 büyüttük.
- Ekonomik zorlukları göza ardı etmiyoruz. Pazarda, sokaktaki serzenişleri çok yakından izliyoruz. İleride bugünleri Türkiye Yüzyılı'na giderken aştığımız nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız.


- Türkiye'nin son 20 yıldır enflasyon ortalama yüzde 15'tir. Bizden önce daha yüksekti. Yükselen enflasyonu Allah'ın emri ile yine biz indireceğiz. Enflasyonu daha önce yüzde 6'lara düşürdük, yine biz indireceğiz.

- Türkiye'de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Bunlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Her gün yeni adaylar çıkarıyorlar. İstediğiniz kadar aday çıkarın. Bu millet kimi nereye oturtacağını biliyor.

- Yaklaşık 11 milyon yeni konut yaparak vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağladık. Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6 buçuk milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunların bir buçuk milyonu ise İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gerekilen konutlardır. İnşallah 15 Ağustos'a kadar çadırlarda kalan vatandaşlarımızın hepsini konteynırlara taşıyacağız.

- Başta başörtüsü ve ailenin korunması olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Türkiye'yi sivil ve özgür bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz.

FINDIK ALIM FiYATI 84 LiRA
- Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi.Alımlarda kilogram başına 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA