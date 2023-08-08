Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen Kabine toplantısı 3.5 saat sürdü. Zirve sonrası konuşan Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi: - Ülkemize tarihimizin en büyük kalkınma hamlesini yaşattık. Yatırıma ve istihdama önem vererek Türkiye 'yi her yıl yüzde 5 büyüttük. - Ekonomik zorlukları göza ardı etmiyoruz. Pazarda, sokaktaki serzenişleri çok yakından izliyoruz. İleride bugünleri Türkiye Yüzyılı 'na giderken aştığımız nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız.



- Türkiye'nin son 20 yıldır enflasyon ortalama yüzde 15'tir. Bizden önce daha yüksekti. Yükselen enflasyonu Allah'ın emri ile yine biz indireceğiz. Enflasyonu daha önce yüzde 6'lara düşürdük, yine biz indireceğiz.

- Türkiye'de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Bunlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Her gün yeni adaylar çıkarıyorlar. İstediğiniz kadar aday çıkarın. Bu millet kimi nereye oturtacağını biliyor.