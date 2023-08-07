Yerel seçimler öncesi HDPKK'dan CHP'ye şartlı destek! Fondaş medya ayaklandı: "Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için sandığa gidin"

ÖZERKLİK TALEBİNE OLUMLU YANIT

Diğer yandan CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söyledi.

PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ

CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.





KAVALA VE DEMİRTAŞ İÇİN SANDIĞA GİDİN

HDPKK'dan Bay Kemal'e yönelik destek açıklamaları gelirken CHP'nin fondaş medyası da devreye girmiş ve "Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.





HDP'DEN CHP'YE ŞARTLI DESTEK

Yerel seçimler öncesi HDP'nin ittifak konusundaki tavrının ne olacağı merak edilirken HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder açıklamalarda bulundu.

SOL BİR ANLAYIŞLA GELİRLERSE DEĞERLENDİRİRİZ

Önder "Bence kendi içindeki sağcılardan da bu süreci arındırarak sol bir anlayışla, halkçı bir anlayışla ve adaylarla ve süreçlerle yaklaşırlarsa tabii ki her şey yeniden değerlendirilir." dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN