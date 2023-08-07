Son dakika: 14. Büyükelçiler Konferansı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamlarda bulunuyor.

Fidan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- Uluslararası sistem gittikçe dengeden uzaklaşıyor.

- Çığır açan teknolojiler yeni fırsatlar yaratıyor.

- Türkiye önde gelen devletlerden birisidir.

- Bölgemizde barış ve istikrarı tesis edeceğiz.

- Terör örgütlerine göz açtırmayacağız.

- Tahıl girişimini canlandırmak için çalışmalarımız sürecek.

- Yunansitan ile pozitif atmosferin devamı için çalıaşcağız.

- AB, Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz.