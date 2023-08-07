Son dakika: 14. Büyükelçiler Konferansı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamlarda bulunuyor.
Fidan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
- Uluslararası sistem gittikçe dengeden uzaklaşıyor.
- Çığır açan teknolojiler yeni fırsatlar yaratıyor.
- Türkiye önde gelen devletlerden birisidir.
- Bölgemizde barış ve istikrarı tesis edeceğiz.
- Terör örgütlerine göz açtırmayacağız.
- Tahıl girişimini canlandırmak için çalışmalarımız sürecek.
- Yunansitan ile pozitif atmosferin devamı için çalıaşcağız.
- AB, Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz.