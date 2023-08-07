İki ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesinde 39 bin poliklinik hizmeti verildi: 30 km gitmeye son!

Masatlı, afetin sağlık tesislerini de etkilediği kentte yapımı iki ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesinin açılışından 1 gün sonra hasta kabulüne başladığını anımsattı.
Hastanenin, 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda hizmet verdiğini dile getiren Vali Masatlı, şöyle devam etti:
"Her türlü teknolojik cihaz ve ekipmana sahip hastanemiz, 51 yoğun bakım yatağı ve 36 polikliniğiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok pratisyen ve uzman hekimin görev yaptığı hastanemiz, hizmete açıldığı mayıstan itibaren yaklaşık 39 bin poliklinik, 19 bin acil servis hizmeti olmak üzere toplamda 58 bin sağlık hizmeti vermiştir."
Muayene olmaya gelen Nevzat Mersin, hastaneye açılışı sonrasında 3 kez gittiğini söyledi.
Sunulan tedavilerden memnun olduğunu ifade eden Mersin, "Hastanenin bu kadar sürede hizmete girmesi takdir edilecek bir durum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.