İki ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesinde 39 bin poliklinik hizmeti verildi: 30 km gitmeye son!

Hastanenin, 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda hizmet verdiğini dile getiren Vali Masatlı, şöyle devam etti:

"Her türlü teknolojik cihaz ve ekipmana sahip hastanemiz, 51 yoğun bakım yatağı ve 36 polikliniğiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok pratisyen ve uzman hekimin görev yaptığı hastanemiz, hizmete açıldığı mayıstan itibaren yaklaşık 39 bin poliklinik, 19 bin acil servis hizmeti olmak üzere toplamda 58 bin sağlık hizmeti vermiştir."