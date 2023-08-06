Orman yangınlarına müdahalede etkinlik "erken uyarı" sistemiyle arttı: 15-25 saniyede tespit ediliyor!

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, OGM orman yangınlarıyla mücadelede üst düzey teknolojik imkanlar ve sistemlerden faydalanıyor. Bu kapsamda, orman yangınlarının yönetimini daha etkin ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için Yangın Yönetim Sistemi uygulamaya konuldu. Orman Yangın Erken Uyarı Sistemi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılarak, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, orman yangınlarının erken tespiti ve büyümeden söndürülmesine katkı vermek amacı ile OGM, Bilkent Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirildi.