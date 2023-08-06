’Değişimciler’ kurultaya takıldı! Bay Bay Kemal desteği tabandan aldı: Yarkadaş’tan ’başka alternatif yok’ çıkışı





"YAZIKLAR OLSUN"

Sosyal medya hesabından Yarkadaş'ın açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Yazıklar olsun! Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi. Neymiş; KK'nın desteği CHP tabanında %79'muş. Utanılacak bir şey yapmamış. (12 Seçim kaybı seni hiç utandırmıyor) Neymiş; koca CHP'de Genel Başkanlık yapacak kimse yokmuş. İzleyin, bunları söylerken yüzü dahi kızarmıyor. Barış Yarkadaş, bu lafları etmek için ne aldın veya hangi belediyelerin sözünü aldın?"

"KILIÇDAROĞLU'NU YEME" BULUŞMASI

İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

'DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI

Ancak İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nu yeme" organizasyonu umduğu gibi geçmedi. CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini geldi. Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" ifadelerini kullandı.

Takvim.com.tr bu gelişmeyi "ACI LOKMA" manşetiyle okurlarına aktarmış, Ekrem İmamoğlu'nun dümeni İstanbul'a kırdığını detaylarıyla yazmıştı.