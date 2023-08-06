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'Değişimciler' kurultaya takıldı! Bay Bay Kemal desteği tabandan aldı: Yarkadaş'tan 'başka alternatif yok' çıkışı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Bir taraf Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken diğer taraf Kılıçdaroğlu'nu savunarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Öte yandan kurultaya en çok delege gönderen megakentte 'değişimciler' ile 'genel merkezciler' arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu yanlısı olan 'genel merkezciler'in önde götürdüğü öğrenildi. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, parti tabanının yüzde 79'unun CHP liderini desteklediğini söyledi. CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki göstererek, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 23:42 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 00:16
’Değişimciler’ kurultaya takıldı! Bay Bay Kemal desteği tabandan aldı: Yarkadaş’tan ’başka alternatif yok’ çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aykırı tavırlarının parti tabanında rahatsızlığa neden olduğunu dile getirdi.

"DÜNYA TARİHİ BU KADAR BÜYÜK BİR YALAKALIK GÖRMEDİ" I VİDEO İZLE

YARKADAŞ'TAN 'BAŞKA ALTERNATİF YOK' ÇIKIŞI
Ekrem İmamoğlu'nun zoom toplantısına ve CHP'nin eski ağır toplarından Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına değinen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu'nun CHP tabanında desteği %79 ile tarihindeki en yüksek oran. CHP tabanı, Kılıçdaroğlu yerine bir alternatif görmüyor. Bugüne kadar bizi utandıracak hiçbir şey yapmadı' diyorlar" dedi.

"DÜNYA TARİHİ BU KADAR BÜYÜK BİR YALAKALIK GÖRMEDİ"
Geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki gösterip, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullandı.



"YAZIKLAR OLSUN"
Sosyal medya hesabından Yarkadaş'ın açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Yazıklar olsun! Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi. Neymiş; KK'nın desteği CHP tabanında %79'muş. Utanılacak bir şey yapmamış. (12 Seçim kaybı seni hiç utandırmıyor) Neymiş; koca CHP'de Genel Başkanlık yapacak kimse yokmuş. İzleyin, bunları söylerken yüzü dahi kızarmıyor. Barış Yarkadaş, bu lafları etmek için ne aldın veya hangi belediyelerin sözünü aldın?"

"KILIÇDAROĞLU'NU YEME" BULUŞMASI
İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

'DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI
Ancak İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nu yeme" organizasyonu umduğu gibi geçmedi. CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini geldi. Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" ifadelerini kullandı.

Takvim.com.tr bu gelişmeyi "ACI LOKMA" manşetiyle okurlarına aktarmış, Ekrem İmamoğlu'nun dümeni İstanbul'a kırdığını detaylarıyla yazmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NU YUTAMAYINCA ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI
Bunun üzerine İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getiren İmamoğlu, 'İstanbullular hemşehrim' ve '16 milyon' gibi vurgulamalarda bulundu. CHP'li İBB Başkanı Çatalca'da da yaptığı konuşmada "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

'KEMALCİ'LER İPİ GÖĞÜSLEDİ
CHP yandaşı Barış Yarkadaş, CHP tabanı Kılıçdaroğlu yerine bir alternatif görmüyor demişti. Kurultaya en çok delege gönderen megakentte "değişimciler" ile "genel merkezciler" arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu yanlısı olan 'genel merkezciler' önde götürüyor.

İMAMOĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞU İLÇELER
CHP yandaşı Cumhuriyet, Beylikdüzü, Silivri, Tuzla, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu'nda mahallelerin büyük bir kısmında Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 'değişimciler'in önde olduğunu yazdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞU İLÇELER
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar ise Avcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bağcılar, Pendik, Ataşehir, Arnavutköy, Çekmeköy, Sancaktepe, Şişli, Kâğıthane, Sarıyer, Sultangazi, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenyurt, Eyüp, Ümraniye ve Beykoz'da başarı kazandı.

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