Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Pazartesi günü toplanıyor! Hangi konular ele alınacak? İşte detaylar...





"TAHIL KORİDORU" KRİZİ ELE ALINACAK

Yeni haftada Kabine, dış politika gündemiyle toplanacak. Başkan Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek.