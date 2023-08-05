Bir ’dizi’ skandal! ’Atatürk kırmızı çizgimiz’ dediler skandalı manşetine taşıyamadılar

Onlar her fırsatta vatansever olduklarını açıkladı. "Atatürk kırmızı çizgimiz" deyip yargı dağıttı. Ama Disney'in Atatürk dizisini yayından çekme kararını dikkate almadı! Çünkü hepsinin milyon TL'lik anlaşmaları vardı.