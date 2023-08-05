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Bir 'dizi' skandal! 'Atatürk kırmızı çizgimiz' dediler skandalı manşetine taşıyamadılar

FOX TV'nin dijıtal platformu Disney Plus, Atatürk dizisini yayınlamayacağını açıkladı. Her kesimden tepki yağdı. RTÜK inceleme başlattı. Ancak "Atatürkçü" geçinen medya sıradan bir haber muamelesi yaptı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 06:57
Bir ’dizi’ skandal! ’Atatürk kırmızı çizgimiz’ dediler skandalı manşetine taşıyamadılar

Onlar her fırsatta vatansever olduklarını açıkladı. "Atatürk kırmızı çizgimiz" deyip yargı dağıttı. Ama Disney'in Atatürk dizisini yayından çekme kararını dikkate almadı! Çünkü hepsinin milyon TL'lik anlaşmaları vardı.



Sadece paranın üzerindeki Atatürk'ü seven bu koroya, bazı medya organları da katıldı.

Ne Cumhuriyet'i ne de Sözcü'sü skandalı manşete taşımadı.

İki sütunluk haber yayınlayınca kendi okurları bile çıldırdı.



Tarkan, Disney'in reklamında oynadı. Aslı Enver, Demet Özdemir ve Hande Erçel dizi-film anlaşması yaptı. Bu yüzden hiçbiri kanalı kınamadı. Her olayda "tavır koyan" Cem Yılmaz ile Fazıl Say'dan da ses çıkmadı!

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