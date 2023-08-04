CHP’li Bodrum Belediyesi hizmette yine sınıfta kaldı! İsale hattı patladı: Yollar göle döndü trafik felç oldu

CHP'li Bodrum Belediyesi hizmette yine sınıfta kaldı. CHP'li belediye tarafından yönetilen turizm cenneti Bodrum, temizlik ve altyapı sorunları ile resmen kaderine terk edildi. CHP'li belediyenin yapığı skandal hizmete bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde su ana isale hattı patladı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Sabah 07.40 sıralarında Bitez Atatürk Bulvarı'ndaki su ana isale hattında patlama meydana geldi. Su patlağını onarmak için yolu kapatan ekipler ana yolların kitlenmesine neden oldu. Çalışmalar nedeniyle Bitez Yalısı'ndan Ortakent'e giden yol ise trafiğe kapandı.