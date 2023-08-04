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CHP'li Bodrum Belediyesi hizmette yine sınıfta kaldı! İsale hattı patladı: Yollar göle döndü trafik felç oldu

CHP'li Bodrum Belediyesi hizmette sınıfta kalmaya devam ediyor. Turizm cenneti Bodrum'da yıllardır süren altyapı eksikliği Bodrumluları, adeta illallah ettirdi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde su ana isale hattının patlamasıyla yollarda trafik felç oldu. Bir kaç kilometrelik mesafeyi saatlerce geçemeyen sürücüler çileden çıktı. Yollar ise göle döndü. Trafik ekipleri yolları açmak için adeta zamanla yarıştı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 22:30 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 23:15
CHP’li Bodrum Belediyesi hizmette yine sınıfta kaldı! İsale hattı patladı: Yollar göle döndü trafik felç oldu

CHP'li Bodrum Belediyesi hizmette yine sınıfta kaldı. CHP'li belediye tarafından yönetilen turizm cenneti Bodrum, temizlik ve altyapı sorunları ile resmen kaderine terk edildi. CHP'li belediyenin yapığı skandal hizmete bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde su ana isale hattı patladı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI
Sabah 07.40 sıralarında Bitez Atatürk Bulvarı'ndaki su ana isale hattında patlama meydana geldi. Su patlağını onarmak için yolu kapatan ekipler ana yolların kitlenmesine neden oldu. Çalışmalar nedeniyle Bitez Yalısı'ndan Ortakent'e giden yol ise trafiğe kapandı.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZOR ANLAR YAŞADI
Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum-Turgutreis kara yoluna yönelince Trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Ortakent Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında araçlar tampon tampona ilerledi. Bitez Adliye Caddesi ve ara sokaklarda da trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TRAFİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Ortakent istikametine gitmek isteyen kimi sürücüler, Adliye ve Mezarlık arasındaki yola yönelince trafik sıkışıklıkları meydana geldi. Trafiğin durması ve kilometrelerce araç kuyruklarının oluşması nedeniyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri harekete geçti.

SOKAKLAR VE CADDELER GÖLE DÖNDÜ
Yaşanan skandal olayda sokaklar ve caddeler göle döndü

VATANDAŞLAR ÇİLEDEN ÇIKTI
Öte yandan Tankerlerle su dağıtıyorlar. Altyapı yetersizliği nedeniyle yaz boyu suların kesik olduğu ilçede, muhtarlar mahallelerde tankerle su dağıtıyor. Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.

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