CHP’li Bodrum Belediyesi hizmette yine sınıfta kaldı! İsale hattı patladı: Yollar göle döndü trafik felç oldu

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TRAFİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Ortakent istikametine gitmek isteyen kimi sürücüler, Adliye ve Mezarlık arasındaki yola yönelince trafik sıkışıklıkları meydana geldi. Trafiğin durması ve kilometrelerce araç kuyruklarının oluşması nedeniyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri harekete geçti.
SOKAKLAR VE CADDELER GÖLE DÖNDÜ
Yaşanan skandal olayda sokaklar ve caddeler göle döndü
VATANDAŞLAR ÇİLEDEN ÇIKTI
Öte yandan Tankerlerle su dağıtıyorlar. Altyapı yetersizliği nedeniyle yaz boyu suların kesik olduğu ilçede, muhtarlar mahallelerde tankerle su dağıtıyor. Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.