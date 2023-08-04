Son dakika: Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Seçimlerden zaferle çıkacağız"

MKYK ÜYELERİMİZ GÖREVE BAŞLADILAR 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının belirlenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, " Yerel seçimlerle ilgili olarak şu anda Seçim İşleri Başkanlığımız gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii ki başta şahsım olmak üzere bütün MKYK üyelerim, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Tüm mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak." ifadelerini kullandı.

"FRANSA'NIN YAPTIĞI İLK İŞ DEĞİL"

Tahıl koridoru konusunda "Rusya ile aynı çizgideyiz" diyen Erdoğan, "Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların biz de una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta ve hatta şu anda bile biz gıda tarım hayvancılık bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabi Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Bali'de yaptığı uygulamalar bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut ve bunu hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamiyle Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri, bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz" dedi.