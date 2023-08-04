Zoom cuntasının planı ifşa oldu! Ekrem İmamoğlu İstanbul’u hatırladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir devam eden koltuk savaşlarında taraflar delege seçimlerinin başlamasıyla, daha ciddi adımlar atmaya başladı. Ekrem İmamoğlu liderliğiyle toplanan 'Zoom' cuntasında, Özgür Özel, Engin Altay, Selin Saye Böke gibi aprtinin ağır topları yer aldı. İmamoğlu 'değişim' sloganıyla yola çıkmasına karşın açıkça adaylığı dillendirmekten çekinse de; Özel 'aday' olacağını sıkça tekrar ediyor.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını tekrar ve açıkça duyurduğu bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu için İstanbul'u işaret etmesi dikkatleri çekmişti.
ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞA GÖZ DİKTİ
Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olduğunu söyleyen Özgür Özel bu çıkışını yinelerken Ekrem İmamoğlu'na ise İstanbul'u işaret etti.
GENEL BAŞKANLIKSA GENEL BAŞKANLIK
Kemal Kılıçdaroğlu'un maddi desteği kestiği Ekremci Halk TV'de canlı yayına katılan Özgür Özel koltuğa aday olduğunu şu sözlerle yineledi:
"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık."
EKREM İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
Bu çıkışın ötesinde Özel'in İmamoğlu ile ilgili sözleri daha çarpıcı bulundu.
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye tekrar aday olması halinde kazanacağını savunan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem Bey bu kararı kendi durumunu değerlendirerek kendisi verecek en sonunda ama Türkiye'nin ve partinin geleceği açısından kendi okumam şudur; İnsanlar size bir görevi teslim edeceklerse sizin geçmişinizde bir başarı hikayesi görürlerse daha kolay görevlendiriyorlar. İnsanlar icraat seviyor. Muhalefetin ne kadar etkin ve iyi yapıldığından çok icraatta ne kadar iyi olduğunu ve bu işi yapıp yapamayacağınız… Burada İBB Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme.
Recep Tayyip Erdoğan oradan gelip ülkeyi yönettiği için genel kamuoyunda özellikle bize oy vermeyen sağ seçmende o yol bir kabul görmüş. İlla öyle olacak diye bir şey yok. İBB Başkanımız şimdi tekrar aday olduğu takdirde kazanacağına yürekten inanıyorum. Ciddi anketler var…"
"GÜÇLÜ BİR ADAY OLACAK"
Özel İmamoğlu'nun siyasi geleceğini işaret ederek, "AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak ve icraatın içinde başında bir seçenek olarak Erdoğan arada bir seçim kazanmasına rağmen İstanbul'u kazanmış olacak. Bu gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." dedi.