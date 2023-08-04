Zoom cuntasının planı ifşa oldu! Ekrem İmamoğlu İstanbul’u hatırladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir devam eden koltuk savaşlarında taraflar delege seçimlerinin başlamasıyla, daha ciddi adımlar atmaya başladı. Ekrem İmamoğlu liderliğiyle toplanan 'Zoom' cuntasında, Özgür Özel, Engin Altay, Selin Saye Böke gibi aprtinin ağır topları yer aldı. İmamoğlu 'değişim' sloganıyla yola çıkmasına karşın açıkça adaylığı dillendirmekten çekinse de; Özel 'aday' olacağını sıkça tekrar ediyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını tekrar ve açıkça duyurduğu bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu için İstanbul'u işaret etmesi dikkatleri çekmişti.

ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞA GÖZ DİKTİ

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olduğunu söyleyen Özgür Özel bu çıkışını yinelerken Ekrem İmamoğlu'na ise İstanbul'u işaret etti.