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Zoom cuntasının planı ifşa oldu! Ekrem İmamoğlu İstanbul'u hatırladı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu başkanlığında, Zoom üzerinden bir araya gelen parti içi muhalefet, hazırladıkları planı hayata geçirmek için adımlarını hızlandırdı. Genel Başkanlık yarışındaki mücadelesini açıkça sürdürmekten imtina edinen Ekrem İmamoğlu, adaylığını duyuran Özgür Özel ile birlikte hareket ediyor. Özel, adaylığını bir kez daha ve açıkça duyurduğu bir TV programında, İmamoğlu'nun İstanbul'da başarılı olduğunu ve yeniden aday olması durumunda seçimlerden galip çıkacağını söylemişti. Özel'in açıklamaları 'zoom cuntası'nın yeni planı olarak değerlendirilmişti. Bugün de İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde galibiyeti hedefleyen açıklamaları, muhtemel planı adeta doğruladı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 14:00 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 15:35
Zoom cuntasının planı ifşa oldu! Ekrem İmamoğlu İstanbul’u hatırladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir devam eden koltuk savaşlarında taraflar delege seçimlerinin başlamasıyla, daha ciddi adımlar atmaya başladı. Ekrem İmamoğlu liderliğiyle toplanan 'Zoom' cuntasında, Özgür Özel, Engin Altay, Selin Saye Böke gibi aprtinin ağır topları yer aldı. İmamoğlu 'değişim' sloganıyla yola çıkmasına karşın açıkça adaylığı dillendirmekten çekinse de; Özel 'aday' olacağını sıkça tekrar ediyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını tekrar ve açıkça duyurduğu bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu için İstanbul'u işaret etmesi dikkatleri çekmişti.

ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞA GÖZ DİKTİ
Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olduğunu söyleyen Özgür Özel bu çıkışını yinelerken Ekrem İmamoğlu'na ise İstanbul'u işaret etti.

GENEL BAŞKANLIKSA GENEL BAŞKANLIK
Kemal Kılıçdaroğlu'un maddi desteği kestiği Ekremci Halk TV'de canlı yayına katılan Özgür Özel koltuğa aday olduğunu şu sözlerle yineledi:

"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık."

EKREM İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
Bu çıkışın ötesinde Özel'in İmamoğlu ile ilgili sözleri daha çarpıcı bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye tekrar aday olması halinde kazanacağını savunan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Bey bu kararı kendi durumunu değerlendirerek kendisi verecek en sonunda ama Türkiye'nin ve partinin geleceği açısından kendi okumam şudur; İnsanlar size bir görevi teslim edeceklerse sizin geçmişinizde bir başarı hikayesi görürlerse daha kolay görevlendiriyorlar. İnsanlar icraat seviyor. Muhalefetin ne kadar etkin ve iyi yapıldığından çok icraatta ne kadar iyi olduğunu ve bu işi yapıp yapamayacağınız… Burada İBB Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme.

Recep Tayyip Erdoğan oradan gelip ülkeyi yönettiği için genel kamuoyunda özellikle bize oy vermeyen sağ seçmende o yol bir kabul görmüş. İlla öyle olacak diye bir şey yok. İBB Başkanımız şimdi tekrar aday olduğu takdirde kazanacağına yürekten inanıyorum. Ciddi anketler var…"

"GÜÇLÜ BİR ADAY OLACAK"
Özel İmamoğlu'nun siyasi geleceğini işaret ederek, "AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak ve icraatın içinde başında bir seçenek olarak Erdoğan arada bir seçim kazanmasına rağmen İstanbul'u kazanmış olacak. Bu gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." dedi.

Özel "Yani Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday olmalı mıdır?" sorusuna "Benim partisini de ülkesini de seven bir kişi olarak samimi ve kişisel görüşüm bu yöndedir." yanıtını verdi.

Özel'in açıklamalarının ardından bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz bir çıkış geldi.

"KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
İBB tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan İmamoğlu, "Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

İmamoğlu, "Vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız." ifadelerini de kullandı.

ZOOM CUNTASININ PLANI MI?
Özel'in kendisinin Genel Başkanlığa aday olduğunu belirterek İmamoğlu'na İBB ve sonrasında 'Türkiye'yi yönetme' rotası çizmesi "Zoom cuntasının planı bu mu?" sorusunu getirdi.

Öyle ki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurarak oluşturduğu 'Değişim A Takımı'nın gerçekleştirdiği Zoom toplantısında yer almıştı.

CHP kulislerinden sızan senaryoda da bu dillendirilmiş ve şu yorum yapılmıştı:
"Adayımız Özgür Özel diyebilir. İBB'ye aday olduğunu söyleyebilir. Ekrem Başkan'ın nihai hedefini cumhurbaşkanlığı olarak görmek lazım. Özgür Bey'in ismini açıklarsa, emanetçi aday formülünü de yok eder. Herkes 'Özgür Bey aday olur ama Ekrem Bey İBB'yi alır, gelir, genel başkan olur' iddiasını dile getiriyor. Ekrem Bey der ki, 'Ben belediye başkanıyım. Özel emanetçi falan değil, partinin genel başkan adayı'. Özgür Bey, seçilirse, Ekrem Bey öyle bir hareket yapmaz. Zaten genel başkan olmasına gerek yok ki. O cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekrem Bey yerine, Özel'in ismi değişimi destekleyen ekip tarafından da açıklanabilir. Ekip, 'Ekrem Bey cumhurbaşkanı adayı, Özgür Bey genel başkan adayı' açıklamasında bulunabilir. Yapılacak kurultayda Özgür Bey kaybederse de, olağanüstü kurultay için gerekli değerlendirmeler yapılır."

ZOOM CUNTASI!
imamoğlu lidierliğinde gerçekleştirilen toplantıda 9 katılımcı bulunurken, CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor. Videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, toplantıya katılan ancak ismi ve görüntüsü olmayan 'Katılımcı' isimli kullanıcının kim olduğunu 2 kez sorması dikkat çekmişti.

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