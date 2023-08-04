Minibüs şarampole düştü: 3 yaralı!

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Uğur Davraz 'ın (45) kullandığı 20 FN 686 plakalı minibüs de tekerleğe çarpıp şarampole düştü.





Kazada, minibüs sürücüsü Uğur Davraz ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Hatice Davraz (38) ile kızı Ayşe Davraz (19) yaralandı.



İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.