CHP’de koltuk krizi büyüyor | Kılıçdaroğlu’na yeni rakip çıktı! CHP içinden açık mektup: Aday olma

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan CHP'de krizler bitmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'değişim' çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki kaosu artırdı. Adeta birbirine düşen muhalefette koltuk kavgası baş gösterdi. Bu olaylara son olarak CHP İlke ve Demokrasi Hareketı'nın Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektup-eklendi. CHP İlke ve Demokrasi Hareketı szöcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP'deki kongre ve kurultay sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'na yazdıkları çağrı mektubunu Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

CHP'nin ilke ve programlarının kurultay tarafından belirlendiğini, her partilinin de bu ilkelere uymakla yükümlü olduğunu vurgulayan Öymen, geçen yıllarda ve mevcut yönetim döneminde bu ilkelere en üst seviyede uyulmadığını savundu.