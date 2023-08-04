Diyanet’ten Cuma vakti için mesai düzenlemesi çağrısı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve camilerde okutulan Cuma hutbesinde, mesai saatlerinin ve ders programlarının Cuma namazı vaktine göre ayarlanması yönünde çağrıda bulunuldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve camilerde okutulan Cuma hutbesinde, mesai saatlerinin ve ders programlarının Cuma namazı vaktine göre ayarlanması yönünde çağrıda bulunuldu.
MESAİ DÜZENLEMESİ TAVSİYE EDİLDİ
Farz ibadetleri arasında yer alan Cuma namazını eda etmek isteyenlere yardımcı olunması gerektiğinin belirtildiği hutbede, "Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir." ifadelerine yer verildi.
CUMA GÜNÜN MÜSLÜMANLAR AÇISINDAN ÖNEMLİ VURGULANDI
Cuma gününün Müslümanlar için öneminden de bahsedilen hutbede, "Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taçlandıralım. "Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir."vi ilahi hitabına kulak vererek Cuma namazını birbirimize hatırlatalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah'ın evlerine koşalım." ifadeleri yer aldı.
Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir.
CHP YANDAŞI CUMHURİYET'TEN SKANDAL İFADELER
Diyanet'in çağrısını CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi skandal bir manşetle duyurdu. Gazete halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede insanların ibadet etmesi için yapılan çağrıları, "Diyanet'in cuma hutbesinde çarpıcı ifadeler: Adım adım şeriat..." başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde konuyla ilgili "tartışma yarattı" , "Söz konusu ifadeler laik bir ülkede sosyal yaşamın din kurallarına göre belirlenmesinin kabul edilemezliği nedeniyle eleştirildi" ifadeleri kullanılarak adeta İslam düşmanlığına imza atıldı.