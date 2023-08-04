Diyanet’ten Cuma vakti için mesai düzenlemesi çağrısı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve camilerde okutulan Cuma hutbesinde, mesai saatlerinin ve ders programlarının Cuma namazı vaktine göre ayarlanması yönünde çağrıda bulunuldu.

MESAİ DÜZENLEMESİ TAVSİYE EDİLDİ

Farz ibadetleri arasında yer alan Cuma namazını eda etmek isteyenlere yardımcı olunması gerektiğinin belirtildiği hutbede, "Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir." ifadelerine yer verildi.