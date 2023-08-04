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Kılıçdaroğlu yenilgilerine bir yenisini daha ekledi: Takipçi kaybedenler listesinde ilk 10'da!

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a karşı “Yenilme” rekoru kırdı. Tam 13 kez yıkıldı. Şimdi de sosyal medyada en çok takipçi kaybedenler listesinde, ilk 10’da yer aldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 06:57
Kılıçdaroğlu yenilgilerine bir yenisini daha ekledi: Takipçi kaybedenler listesinde ilk 10’da!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgi ile ayrıldıktan sonra CHP içinde "değişim" ve "istifa" çağrılarına maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu, bir darbe de sosyal medyadan yedi. Twitter'da en çok takipten çıkılan isimler arasına girdi. Kılıçdaroğlu, söz konusu listede 105 kişilik kayıpla 9. sırayı koruyabildi.

Bu durum Kılıçdaroğlu'nun uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste olarak kayıtlara geçti. CHP liderinin daha önce paylaştığı açıklamalar ve videolar, milyonlarca kişi tarafından izlenip takip edilirken şimdilerde büyük takipçi kaybetmesi, "Herkes Kemal Bey'in gerçek yüzünü gördü" dedirtti.



KARA MURAT HAMLESİ
SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'deki tüm tarafların kabul etmesi durumunda geçici genel başkan olmayı kabul edebileceğini belirtti. "İmamoğlu'nun, İBB Başkan adayı olması gerektiğini seslendiriyorum.

Ekrem Bey'e 'Ben sizin ağabeyinizim, kusura bakma düşüncem İBB Başkan adayı olmanız, gönül koyma' dedim. Tebessümle karşıladı. Hiçbir seçim garanti değil, hazırlık yapmak gerekiyor" dedi.



BÖLÜNME RİSKİ VAR
Karayalçın, "CHP'de bölünme riski görüyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Yeniden SHP açılsın, keşke kapanmasaydı diyenler var" sözlerini kaydetti. CHP'deki "Değişimcilerin" SHP'de toplanabileceğini de ima etti.

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