Kılıçdaroğlu yenilgilerine bir yenisini daha ekledi: Takipçi kaybedenler listesinde ilk 10’da!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgi ile ayrıldıktan sonra CHP içinde "değişim" ve "istifa" çağrılarına maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu, bir darbe de sosyal medyadan yedi. Twitter'da en çok takipten çıkılan isimler arasına girdi. Kılıçdaroğlu, söz konusu listede 105 kişilik kayıpla 9. sırayı koruyabildi.

Bu durum Kılıçdaroğlu'nun uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste olarak kayıtlara geçti. CHP liderinin daha önce paylaştığı açıklamalar ve videolar, milyonlarca kişi tarafından izlenip takip edilirken şimdilerde büyük takipçi kaybetmesi, "Herkes Kemal Bey'in gerçek yüzünü gördü" dedirtti.