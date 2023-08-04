Emine Erdoğan’dan TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat’a tebrik

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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