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Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ı tebrik etti.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 18:53 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 19:08
Emine Erdoğan’dan TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat’a tebrik

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, 2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ederek TSK'nın ilk kadın amirali olan Fırat'a yürekten tebriklerini iletti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖZEL TEBRİK I VİDEO İZLE

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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