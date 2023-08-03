Yandaş İsmail Saymaz bile isyan etti! CHP Hatay ve Eskişehir’de kaybedecek

Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu almak için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İmamoğlu, mağlubiyet için Kılıçdaoğlu'nu suçladı.

KILIÇDAROĞLU'NA KAPILAR KAPANDI

Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi kaosa sürüklerken, Kemal Kılıçdaroğlu ise bu toplantıyı "Etik açıdan doğru bulmadım" diyerek geçiştirdi. Gelen tepkilere rağmen istifa etmemekte direnen Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını ise MYK ve danışmanlarına kesti.

CHP liderine yöneltilen tepkiler, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalanan 'gizli' protokolün ortaya çıkmasıyla diğer partilere de sıçradı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin temsilcileri, Kılıçdaroğlu ile yeni bir ittifaka kapıları kapattı. Ardından kopuşlar peş peşe geldi.

KOPUŞLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bu kopuşlar muhalif isimleri bile isyan ettirdi. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağının sinyalini vermesi ve her fırsatta "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı vermesi topa tutuldu.