Faciadan kıl payı dönüldü! AVM’ye bomba düzeneği koyacaklardı

Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak imha edildi. Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi

Ekipler yine şüphelilerin itirafları üzerine Bahçelievler'de şüphelilerle ve irtibatlı oldukları kişilerin kaldıkları hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.D, Y.E, M.Y, M.E.Y, Ç.K. ve Ö.G isimli 7 kişi daha yakalandı.

Hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen; 3 kilo 250 gram piroteknik patlayıcı madde, 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek kibrit başı eczası, 2 kilo 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek sıvı kimyasal madde, 200 gram nevi belirsiz kristal madde, 1 kilo 200 g yanma etkisini arttırıcı jel yakıt, 36 adet anahtar sistemi olarak kullanılabilecek plastik parçalar, 180 adet zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek jel kapsül, 2 adet düzenek yapımında kullanılabilecek hızlı yapıştırıcı, 18 adet dış kap olarak kullanılabilecek boş sigara paketleri, cips kutuları ve küçük kaplar, 5 adet düzenekte kapsül içerisine asit doldurmak için kullanılabilecek enjektörler ele geçirildi.

Çalışmalarını devam ettiren ekipler, bu kişilerle beraber hareket ettikleri anlaşılan M.Y. ve Y.E. ile birlikte, para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve terörün finansmanı suçundan kaydı olan M.İ.Y isimli 3 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri devam ediyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN