’Atatürk’ dizisini yayından kaldıran Disney Plus’a AK Parti’den tepki: Lisans iptali dahil en sert tedbirler masada!



8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. Milyonlar, bu karar üzerine harekete geçti. Tepkilerin odağı haline gelen platforma yapılan abonelikler birer birer iptal edildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ...

Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Disney'den gelen açıklama ise şaşkına çevirdi. Platform, "Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor. Türkiye tarafından yerel raporlamamızı yapıyoruz. Açıklama yapılmamasının sebebi, halen inceleme yapılması. Bu tepkiler inceleniyor. Yurt dışı tarafı olarak belli bir plan yaptıklarını düşünüyoruz ama durumu değerlendirme süreci var" açıklamasıyla sansürü gizlemeye kalkışsa da tepkiler dinmedi.

HÜSEYİN YAYMAN: 85 MİLYONA YAPILMIŞ BİR TAVIRDIR!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada Disney Plus'un aldığı kararı Türk milletine yapılmış bir hakaret olarak değerlendirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu karar Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Tüm dünyaya örnek olmuş tarihi şahsiyet hakkında bu tavır asla kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığının simgesidir. Bu tavır 85 milyona yapılmış bir tavırdır. Ulus aşırı dijital ağların kendilerini toplumların milletlerin üzerinde görmesi yeni bir vesayet düzeni doğurmaktadır. Bu vesayet düzeni asla kabul edilemez. Kimse kendini Türk milletinin üzerinde göremez" dedi.