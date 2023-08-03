’Atatürk’ dizisini yayından kaldıran Disney Plus’a AK Parti’den tepki: Lisans iptali dahil en sert tedbirler masada!

FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğdi. "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekti.
FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğdi. "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekti.
8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. Milyonlar, bu karar üzerine harekete geçti. Tepkilerin odağı haline gelen platforma yapılan abonelikler birer birer iptal edildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ...
Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Disney'den gelen açıklama ise şaşkına çevirdi. Platform, "Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor. Türkiye tarafından yerel raporlamamızı yapıyoruz. Açıklama yapılmamasının sebebi, halen inceleme yapılması. Bu tepkiler inceleniyor. Yurt dışı tarafı olarak belli bir plan yaptıklarını düşünüyoruz ama durumu değerlendirme süreci var" açıklamasıyla sansürü gizlemeye kalkışsa da tepkiler dinmedi.
HÜSEYİN YAYMAN: 85 MİLYONA YAPILMIŞ BİR TAVIRDIR!
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada Disney Plus'un aldığı kararı Türk milletine yapılmış bir hakaret olarak değerlendirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu karar Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Tüm dünyaya örnek olmuş tarihi şahsiyet hakkında bu tavır asla kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığının simgesidir. Bu tavır 85 milyona yapılmış bir tavırdır. Ulus aşırı dijital ağların kendilerini toplumların milletlerin üzerinde görmesi yeni bir vesayet düzeni doğurmaktadır. Bu vesayet düzeni asla kabul edilemez. Kimse kendini Türk milletinin üzerinde göremez" dedi.
"EN SERT YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"
Disney Plus'ın aldığı karara en sert yaptırımların uygulanacağını belirten Hüseyin Yayman, sözlerine şöyle devam etti: "Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz. Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyorlar. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Ama topyekün, lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak."
"ERMENİSTAN'DAN BU KONUYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Disney Plus'ın Atatürk dizisinin yayından kaldırılmasında Ermeni lobisinin etkisi olduğu iddialarını da değerlendirdi.
Ermeni lobilerinin sürekli aynı yöntemi kullandığını belirten Hüseyin Yayman, "Amerika'daki etkinliklerde, Ermeni soykırımı ile ilgili konularda, Türkiye'nin uluslararası faaliyetlerinde sürekli önüne çıkarılan bir problem. Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı nettir. Cumhurbaşkanımız Paşinyan ile sıcak ilişkiler kurmuştur. Kendisini cumhurbaşkanlığı törenine davet etmiştir. Böylesinde sıcak bir iklim oluşmuşken, böyle bir atmosfer yakalanmışken tekrar Diaspora'nın ve Ermeni lobilerinin bu tavırlar iki ülke arasındaki kurulmak istenen köprüleri yıkmaya yönelik çalışmalardır. Ermenistan'dan bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Çünkü Atatürk Ermenilerin de bir lideridir, önderidir. Ermeniler İmparatorluk coğrafyasında yaşamaktaydı. Pek çok cephede Ermeniler vardı, doktorlar, hemşireler, bakıcılar vardı. Atatürk Ermeniler için de sembol isimlerden bir tanesiydi. Ermenistan'ın bu konuda bir cevap vermesini reaksiyon göstermesini isterim" ifadelerine yer verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Disney Plus'ın aldığı kararın Ermenistan Türkiye ilişkilerini etkilememesi gerektiğini belirten Hüseyin Yayman şöyle devam etti: "Ermenistan Türkiye ilişkilerinin bu yaşananlardan etkilenmesine müsaade etmemek lazım. Dışişleri Bakanlarının ve akil insanların araya girip iki ülke ilişkilerinin Diasporanın etkisi altında zehirlenmesine izin vermemek lazım. Kadim bir devletiz, Ermenistan ile dostluk içinde yaşamak istiyoruz. Sürekli böyle provokasyonlar göstermeleri doğru değildir."
Öte yandan her fırsatta sesleri yükselten sanatçılar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda sessiz kaldı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Gazeteci – Yazar Osman Diyadin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"CHP MUSTAFA KEMAL'İN PARTİSİ ARTIK DEĞİLDİR" | VİDEO İZLE
BU İLK DEĞİL!
Daha önce dünyaca ünlü bir oyuncunun Atatürk rolü oynayacağını ancak Ermeni lobisinin baskısıyla bunun iptal edildiğini belirten Ulağlı, "Bu sadece dizinin yayından kaldırılması değil daha önce Antonio Banderas'ın başrolünü oynayacağı Atatürk filminin çekilmesi kararlaştırıldığında Ermeni lobisinin devreye girmesiyle film projesi kaldırılmıştı. Bu noktada karşılaştığımız sahne bizleri şaşırtmıyor. Çünkü sermayesinin büyük bir kısmını yabancı iş adamlarının teşvikleriyle oluşan bir yayın kanalı. Özellikle İslamofobik ve Türkofobik pek çok kuruluşun ve STK'nın finanse ettiği reklam verdiği bir kuruluş. Türkiye lehine bir yayın yapacak bir yayına asla izin vermeyeceğini tahmin edebiliyoruz. Kitleleri gençleri zehirlediğini açıkça görüyoruz." dedi.
BATI SALDIRI HALİNDE
Durumun sürpriz olmadığını ve yabancı medya kuruluşlarının gerçek yüzünün bu olduğunu belirten Yazar Diyadin, "Benim için de hiç sürpriz değil. Yabancı sermayeli şirketlerin medya kuruluşlarının gerçek yüzünü bunlar ortaya koyuyor. Sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin üzerinden oy rantçılığı milleti yönlendirme sevdası içinde olan kuruluşlar bunlar. Karşımızda kesinlikle iyi niyetli olmayan tamamen Türk milliyetçiliğine kimliğine milli ve manevi değerlerimize karşı sürekli saldırı halinde olan bir Batı var. Bu gerçeği görelim biz. Bundan sonra da bunlar olacaktır önemli olan bizim duruşumuzdur. Ama Türkiye'de ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yapan rant sağlayan ismini kullanarak siyaset yapan siyasi çevreler bakın sesleri çıkmıyor." dedi.
NEREDELER? SESLERİ ÇIKMIYOR!
CHP ve muhaliflere sert tepki gösteren Diyadin, "Sözde sanatçılar nerede sesleri çıkmıyor? CHP nerede sesleri çıkmıyor? İYİ Parti nerede sesleri çıkmıyor? Bugünkü mevcut iktidar bu konunun üzerinde duruyor ve gereken dersi vermeye çalışıyor. CHP Mustafa Kemal'in partisi artık değildir. Sadece Atatürk'ün üzerinden siyasi oy rantçılığı sağlayan bir partidir." ifadelerini kullandı.