Ukrayna’dan tahıl anlaşması çıkışı | ABD’den özel teşekkür! Başkan Erdoğan’ı işaret ettiler: Tek lider

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.
Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.
Rusya'dan gelen haberler ise dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNCÜLÜK ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan'ın üstün çabaları sayesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Koridoru'nu Kırım Köprüsü'ne saldırıda kullandığı ifade edilerek anlaşma sonlandırıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.
UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Ukrayna devlet ajansı Ukrinform'a açıklamada bulundu.
Rusya'nın anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile Putin'in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.
PUTİN'İN DÖNMESİNİ SAĞLAYACAK TEK LİDER: ERDOĞAN
Kuleba, şunları kaydetti:
"Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."
BLİNKEN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin New York kentinde düzenlenen çatışmaların neden olduğu kıtlık ve gıda güvensizliği konulu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti. Blinken toplantıda yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletlerin her üyesi Moskova'ya 'yeter' demeli. Karadeniz'i şantaj aracı olarak kullanılması yeter. Dünyanın en savunmasız insanlarına koz olarak davranılması yeter. Bu haksız ve vicdansız savaşa yeter" dedi.
Blinken, "Gerçekte, yaptırımlar gıda ve gübreyi açıkça dışlıyor. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan vazgeçtiği sırada, Rusya her zamankinden daha yüksek fiyatlarla daha fazla tahıl ihraç ediyordu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin 11 Afrika ülkesi ve Haiti'ye gıda güvensizliğine yol açan etmenlerle mücadele etmek ve dayanıklılığı artırmak için 362 milyon dolarlık yeni fon sağlayacağını aktaran Blinken, yaklaşık 90 ülkenin gıdanın bir savaş silahı olarak kullanılmasına ve sivillerin bir savaş taktiği olarak aç bırakılmasına son vermek için harekete geçmeyi" taahhüt ettiklerini ifade etti.
Blinken ayrıca, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı eski haline getirmek için çalışan Türkiye ve diğer aktörlere teşekkür etti