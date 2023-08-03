Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 1 Ocak’tan itibaren 942 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı ndan, İstanbul Şile açıklarında tespit edilen top mermilerine ilişkin, Sualtı Savunma (SAS) komandolarının bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı araması yaptığı, bulunan toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisinden 11'inin çıkarıldığını, kalanların yerinde kontrollü olarak imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, 2023 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın onayının ardından açıklanacak Şura kararlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

15 BİN 400 DOÇKA UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi veren Aktürk, "Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 942'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 285'e ulaşmıştır." diye konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içinde terör örgütüne ait bir mühimmat deposunun ele geçirildiğini belirten Aktürk, "Şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan, terör örgütüne ait bir mühimmat deposunda 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir." dedi.