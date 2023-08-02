CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den Ekrem İmamoğlu’na yaylım ateşi: Gel bakalım aslan parçası





İMAMOĞLU'NDAN DARBE TOPLANTISI

Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı değişim hareketi başlatırken, İmamoğlu değişim için internet sitesi bile kurdu. Son olarak İmamoğlu'nun CHP'nin ağır toplarıyla düzenlediği gizli Zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düşerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma tepkisinin ne olacağı merak konusu olmuştu.





"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.