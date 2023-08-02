Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na karşı olan planı tutacak mı? Gizli zoom toplantısında Böke-ABD detayı! Sarstığı Kılıçdaroğlu’nu devirmeye hazırlanıyor

CHP, seçimlerde yaşadığı mağlubiyetin ardından 'değişim' kriziyle adeta parçalandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk kavgası gizli "zoom cuntası'' ile birlikte açık savaşa dönüştü.
CHP, seçimlerde yaşadığı mağlubiyetin ardından 'değişim' kriziyle adeta parçalandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk kavgası gizli "zoom cuntası'' ile birlikte açık savaşa dönüştü.
Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısı başlatarak kazan kaldırdı. Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu almak için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İmamoğlu, mağlubiyet için Kılıçdaoğlu'nu suçladı.
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi kaosa sürüklerken, Kemal Kılıçdaroğlu ise bu toplantıyı "Etik açıdan doğru bulmadım" diyerek geçiştirdi.
Gelen tepkilere rağmen istifa etmemekte direnen Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını ise MYK ve danışmanlarına kesti.
Değişim çağrıları parti içinde alevlenirken, Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nda değişim hedefi için nasıl bir yol izleyeceği de merek konusu oldu.
ABD VE SELİN SAYEK BÖKE DETAYI
Ortaya çeşitli senaryolar atılırken, İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısındaki 'Selin Sayek Böke' sözleri yeniden gündeme geldi. İmamoğlu, zoom toplantısında şu sözleri kullanmıştı; "Alternatif bir Kurultay konusunda bir çalışma zemini oluşturuldu. Malum aslında Selin Hanım, zaten ABD'den gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma yapılacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında. Bugün de öyle bir çalışmanın içinde Selin Hanım."
Selin Sayek Böke'nin ABD'de ne yaptığı sorusu kafa karışıklığı yaratırken, Böke'nin ABD'ye gideceğinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmaması ise oldukça ilginç. Böke- ABD konusu gizliiğini koruruken, İmamoğlu'nun bu sözleri akıllara 'Emanetçi aday Selin Sayek Böke mi olacak?' sorusunu getirdi.
"CHP'DE GÜÇLÜ BİR LİDERLİK YOK"
Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Selin Sayek Böke Ekrem İmamoğlu tarafından aday gösterilebilir. Ama başarılı olamaz çünkü CHP ve toplumda da karşılığı yok. Parti içinde atamayla bir yerlere gelen bir isim. CHP'de Böke'yi iki ayda siyaseten bitirirler. Çünkü şu an CHP'de güçlü bir liderlik yok." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Emin Pazarcı da Selin Sayek Böke'nin adaylığına ilişkin "Böke formülü asla tutmaz. Abi formülü olarak Murat Karayalçın da tutmaz. Özgür Özel de tutmaz. Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu çekişmesi devam ediyor. İmamoğlu bence adaylığını açıkladı. Delege yapılarının da kendi çıkarları var. İmamoğlu da parti içinde bir ağırlığı olmaya başladı. İmamoğlu delegeyi arkasına alırsa reklam gücüyle bir şeyler yapabilir." dedi.
BÖKE HER TÜRLÜ ENTRİKAYA MÜSAİT
Programa katılan AK Parti Tanıtım-Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı ise, "Selin Sayek Böke de bu tarz entrikaların, çok ilkesel görünüp her türlü entrikayı çekmeye de müsait bir profil. Kılıçdaroğlu'na karşı İlhan Cihaner'in desteklemişti. Sonra da Kılıçdaroğlu hemen onu bir makamla kendi tarafına çekti. İlhan Cihaner'i bir makam karşılığından sattı Kılıçdaroğlu'nun yanına geldi. Marjinal ve rasyonalite ile pek alakası olmayan bir siyasetçi. Her yeri kamulaştıracağız derken son derece sert ve radikal. Diğer taraftan da, 'PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu bilmiyorum. Elimde öyle bir istihbarat yok. demişti.
"SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILMADI"
Seçim çalışmalarına katılmadı, hiçbir şeyin içinde olmuyor. Ama her zaman bu makamının da yetkilerini kullanarak bir şekilde o zeminden öteki zemine geçmeyi de iyi biliyor. Şimdi de Ekrem İmamoğlu ile iş tutmaya başlamış." şeklinde konuştu.
CHP'NİN DEĞİŞİM OPERASYONU ABD'DEN YÜRÜTÜLÜYOR
CHP'nin içerisindeki değişim operasyonunu ABD'den yürütmenin çok olası bir durum olduğunu söyleyen Ayvalı sözlerine şu şekilde devam etti;CHP'de her zaman aktörelerin dışardan referansla bir şekilde kendini içeride kendini kabul ettirdiği kanaatindeyim. CHP'nin içerisindeki değişim operasyonunu ABD'den yürütmek çok olası. Zaten adaylıkta da mülakatlar Büyükelçilerle gerçekleşti. Kendilerini en çok İngiltere Büyükelçisine anlatmak istediler, ABD'ye gidip anlatmak istediler.
DAHA ÖNCE KILIÇDAOĞLU'NU DEVİRMEYE ÇALIŞMIŞTI
Selin Sayek Böke, 2014'ten itibaren CHP Parti Meclisi'nde, 2015'ten beri de İzmir Milletvekili olarak parlamentoda. New York'ta doğan Böke'nin Dünya Bankası projelerinde danışmanlık yaptığı, IMF Washington Ofisi'nde çalıştığı ve Almanya merkezli Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün "Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü" aldığı biliniyor.
Öte yandan Böke,siyasi kariyerini borçlu olduğu Kılıçdaoğlu'nu İlhan Cihaner ile birlikte devirmeye çalışması ile bilinen bir isim.
Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner CHP Kurultayı'ndan önce bir manifesto yayınladılar. Bu manifesto kurultay dengelerinde pek etkili olamasa da tabandaki sol kıpırdanışın işareti olarak görüldü.
Böke ve beraberindeki kişler sol kanat adını verdikleri planları tutmayınca yine Kılıçdaoğlu'nun yanında yerini aldı. Seçimden sonra safını değiştiren Böke'nin 14 Mayıs gecesi parti katlarını Yavaş ve İmamoğlu'nun ekiplerine tahsis ettiği ise başka bir iddia.