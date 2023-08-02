Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na karşı olan planı tutacak mı? Gizli zoom toplantısında Böke-ABD detayı! Sarstığı Kılıçdaroğlu’nu devirmeye hazırlanıyor

CHP'NİN DEĞİŞİM OPERASYONU ABD'DEN YÜRÜTÜLÜYOR

CHP'nin içerisindeki değişim operasyonunu ABD'den yürütmenin çok olası bir durum olduğunu söyleyen Ayvalı sözlerine şu şekilde devam etti;CHP'de her zaman aktörelerin dışardan referansla bir şekilde kendini içeride kendini kabul ettirdiği kanaatindeyim. CHP'nin içerisindeki değişim operasyonunu ABD'den yürütmek çok olası. Zaten adaylıkta da mülakatlar Büyükelçilerle gerçekleşti. Kendilerini en çok İngiltere Büyükelçisine anlatmak istediler, ABD'ye gidip anlatmak istediler.

DAHA ÖNCE KILIÇDAOĞLU'NU DEVİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Selin Sayek Böke, 2014'ten itibaren CHP Parti Meclisi'nde, 2015'ten beri de İzmir Milletvekili olarak parlamentoda. New York'ta doğan Böke'nin Dünya Bankası projelerinde danışmanlık yaptığı, IMF Washington Ofisi'nde çalıştığı ve Almanya merkezli Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün "Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü" aldığı biliniyor.

Öte yandan Böke,siyasi kariyerini borçlu olduğu Kılıçdaoğlu'nu İlhan Cihaner ile birlikte devirmeye çalışması ile bilinen bir isim.

Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner CHP Kurultayı'ndan önce bir manifesto yayınladılar. Bu manifesto kurultay dengelerinde pek etkili olamasa da tabandaki sol kıpırdanışın işareti olarak görüldü.

Böke ve beraberindeki kişler sol kanat adını verdikleri planları tutmayınca yine Kılıçdaoğlu'nun yanında yerini aldı. Seçimden sonra safını değiştiren Böke'nin 14 Mayıs gecesi parti katlarını Yavaş ve İmamoğlu'nun ekiplerine tahsis ettiği ise başka bir iddia.