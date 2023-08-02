Akdeniz’de deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( AFAD ) alınan bilgiye göre; saat 05:18'de Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan depremin Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Muğla'ya 224 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.



AFAD SON DEPREMLER:

2023-08-03 05:18:48 34.848 26.428 6.94 MW 4.3 Akdeniz - [224.61 km] Datça (Muğla) 597513

2023-08-03 04:58:39 37.642 35.872 6.98 ML 1.7 Kozan (Adana) 597515

2023-08-03 04:55:02 36.885 27.944 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.52 km] Datça (Muğla) 597519

2023-08-03 04:47:21 38.14 38.522 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 597516

2023-08-03 04:43:10 37.972 36.52 6.4 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 597514

2023-08-03 04:34:50 34.809 28.307 7.28 ML 2.8 Akdeniz - [186.82 km] Kaş (Antalya) 597518

2023-08-03 04:32:59 37.284 36.804 11.87 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 597517

2023-08-03 04:24:46 38.136 38.544 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 597510



KANDİLLİ DEPREMLER:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.08.03 05:18:43 34.3742 26.3770 24.9 -.- 4.2 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.03 04:55:02 36.8667 27.8810 5.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.03 04:34:49 34.7363 28.4108 10.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.03 04:05:25 38.1002 37.2188 5.0 -.- 2.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.03 04:03:00 38.0832 32.5580 18.0 -.- 1.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.08.03 03:24:38 37.0607 36.5260 8.6 -.- 1.6 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel

2023.08.03 03:18:20 37.6298 35.7963 7.7 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.03 03:17:50 38.4053 27.1742 13.1 -.- 1.2 -.- BUCA (IZMIR) İlksel