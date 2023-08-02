Ege’nin incisi kaderine terkedildi: Soyer yönetimi iflas bayrağını çekti!

Belediyede çalışan 18 bin işçi, geriye dönük maaşlarını alamadı. İş bıraktı. Metro, tramvay seferleri yapılamadı. Vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı.
Ulaşımı kilitlenen kentin suyu da akmadı! Her sokak başında grev afişi gören İzmirliler ise çıldırdı. Tunç Soyer'e patladı: Konseri, heykeli bırak önce hizmete bak!
İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 4 yıllık görev süresinde hizmetleri aksattı.
Belediye borca battı. İşçisinden memuruna tüm çalışanlar alacakları zamanında ödenmediği için iş bırakmaya başladı.
Metro ve tramvaydaki grev sürerken bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçi ile belediye çatısı altında görev yapan 6 bin memur dün tam gün iş bıraktı.