Ege’nin incisi kaderine terkedildi: Soyer yönetimi iflas bayrağını çekti!

Sabah erken saatlerde Kültürpark içinde yer alan Büyükşehir Belediye hizmet binası önünde toplanan işçiler Soyer'e; "Sözünü tut, alacaklarımızı yatır" çağrısı yaptı. Durum böyle olunca park ve bahçelerin bakımı olmadı. ESHOT atölyelerindeki birçok iş aksadı. Fen işleri ve İZSU Genel Müdürlüğü'nde bir çok hizmet yapılamadı...