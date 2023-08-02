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Ege'nin incisi kaderine terkedildi: Soyer yönetimi iflas bayrağını çekti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iflas etti. Maaşları ödemedi. Metro ve tramvay çalışanları greve gitti. 24 bin işçi ve memur iş bırakınca kent kilitlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 06:56
Ege’nin incisi kaderine terkedildi: Soyer yönetimi iflas bayrağını çekti!

Belediyede çalışan 18 bin işçi, geriye dönük maaşlarını alamadı. İş bıraktı. Metro, tramvay seferleri yapılamadı. Vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı.



Ulaşımı kilitlenen kentin suyu da akmadı! Her sokak başında grev afişi gören İzmirliler ise çıldırdı. Tunç Soyer'e patladı: Konseri, heykeli bırak önce hizmete bak!

İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 4 yıllık görev süresinde hizmetleri aksattı.

Belediye borca battı. İşçisinden memuruna tüm çalışanlar alacakları zamanında ödenmediği için iş bırakmaya başladı.

Metro ve tramvaydaki grev sürerken bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçi ile belediye çatısı altında görev yapan 6 bin memur dün tam gün iş bıraktı.

Sabah erken saatlerde Kültürpark içinde yer alan Büyükşehir Belediye hizmet binası önünde toplanan işçiler Soyer'e; "Sözünü tut, alacaklarımızı yatır" çağrısı yaptı. Durum böyle olunca park ve bahçelerin bakımı olmadı. ESHOT atölyelerindeki birçok iş aksadı. Fen işleri ve İZSU Genel Müdürlüğü'nde bir çok hizmet yapılamadı...

TABANVAY
Metro ve tramvay çalışanlarının grevinin ikinci gününde, otobüs duraklarında insan yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, gidecekleri yerlere yürüyerek ulaştı.

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