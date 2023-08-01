İzmir’de İsveç Fahri Konsolosluğu’nda Türk kadın personele silahlı saldırı! Saldırgan gözaltına alındı

Olay, saat 13.00 sıralarında Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda meydana geldi. İddiaya göre, vize işlemleri için konsolosluğa gelen yabancı uyruklu Z.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle Türk çalışan kadın E.T.'ye silahlı saldırıda bulundu. Tabanca ile açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği E.T., kanlar içerisinde yere yığılırken, konsoloslukta bulunanlar panik ve korku yaşadı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Z.Ö. ise polis ekipleri tarafından, suç aleti silahla yakalanıp, gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kadın çalışanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A Haber muhabiri Sefer Ayçe, kadının göğsünden ve bacağından yaralandığı ve durumunun şu an iyi olduğunu ifade etti.

İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Konak ilçesinde, 01.08.2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.