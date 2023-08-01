İzmir’de İsveç Fahri Konsolosluğu’nda Türk kadın personele silahlı saldırı! Saldırgan gözaltına alındı

Olay, saat 13.00 sıralarında Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda meydana geldi. İddiaya göre, vize işlemleri için konsolosluğa gelen yabancı uyruklu Z.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle Türk çalışan kadın E.T.'ye silahlı saldırıda bulundu. Tabanca ile açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği E.T., kanlar içerisinde yere yığılırken, konsoloslukta bulunanlar panik ve korku yaşadı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Z.Ö. ise polis ekipleri tarafından, suç aleti silahla yakalanıp, gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kadın çalışanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.