Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni adım! Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

Bolat, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile bir araya geldiklerini, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'ın daveti üzerine Türkiye 'ye gelen Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile iki ülkenin ekonomik yakınlaşmaları konuşuldu.

Ekonomik ilişkilerde yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Bolat, "Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı (STA) geliştirmek için Ortak Komite Toplantımızı gerçekleştirmeyi, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerindeki işbirliğimizi geliştirmeyi, yerel paralarla ticaret imkanlarını araştırmayı kararlaştırdık. Bu toplantıda aldığımız kararları takip etmek üzere, Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde kısa süre içinde Kahire'de bir araya geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat ayrıca, Türkiye ve Mısır iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının katılım sağladıkları çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirerek, Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik özel sektör görüş ve değerlendirmelerini dinlediklerini belirtti.