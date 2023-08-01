Diyarbakır’da yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önü bir minibüs tarafından kesildi.



Araçtan inen şüpheli grup, sağlık çalışanlarına saldırıp 4 kişiyi bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.