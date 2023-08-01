İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Gri kategorideki terörist Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç etkisiz hale getirildi!

"Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Eli kanlı terörsitin etkisiz hale getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı açıklamada bulundu.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalara istinaden; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, 27 Temmuz 2023 tarihinde Bitlis Hizan kırsalında düzenlenen operasyonda GRİ kategoride bulunan Redur Siser (K) Güven Özcan isimli terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonun devamında, Jandarma Komandoların ısrarlı ve kararlı takibi sonucunda, Bitlis-Hizan kırsalında yeniden sıcak temas sağlanmıştır.



SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çıkan silahlı çatışma sonucunda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Ardem Ararat (K) Sultan Oruç isimli terörist silahıyla (1 adet M-16 Piyade Tüfeği) birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 13 Ağustos 2020 tarihinde Bitlis kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist olabileceği değerlendirilmişti.



SULTAN ORUÇ OLDUĞU KESİN OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR

Ancak bugün yapılan operasyon sonucu etkisiz hale getirilen teröristin Sultan Oruç olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Mayın ve sabotaj eğitimi de aldığı bilinen Ardem Ararat (K) Sultan Oruç adlı teröristin geçmiş faaliyetlerine ilişkin yapılan incelemede; (3) Mayın/EYP eylemine katıldığı, bu eylemlerde (4) Jandarma personelinin şehit edildiği ve (2) Jandarma personelinin yaralandığı tespit edilmiştir.



Etkisiz hale getirilen teröristin;

-Bitlis-Merkez İlçe Hazo Boğazı mevkiinde 8.07.2017 tarihinde (2) Jandarma personelinin şehit ve (1) Jandarma personelinin yaralandığı konvoya yapılan EYP'li saldırı,



-Bitlis-Merkez Çeltikli Sehi Bölgesinde 22.03.2018 tarihinde icra edilmekte olan operasyon esnasında, (1) Jandarma personelinin şehit ve (1) Jandarma personelinin yaralandığı EYP'li saldırı ve Bitlis-Merkez Kayalıbağ köyü kırsalında 10.04.2018 tarihinde icra edilmekte olan operasyon esnasında, (1) Jandarma personelinin şehit olduğu EYP'li saldırılarına katıldığı belirlenmiştir. Terör sona erene kadar mücadeleye devam edilecektir.

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