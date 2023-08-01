Milli Savunma Bakanı Güler: Kıbrıs bizim milli meselemiz

'KIBRIS, BİZİM MİLLİ MESELEMİZDİR'

Resepsiyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türklerinin adada maruz kaldığı baskı ve katliamların, onların haklı mücadelesini sekteye uğratamadığını; aksine istiklal ve istikbaline sahip çıkma azim ve kararlılığının daha da arttığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin de yaşanan bu süreçte Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu hatırlatan Güler,

"Kıbrıs, bizim milli meselemizdir. Bu nedenle Kıbrıs meselesini, Kıbrıs Türkünün meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması ülkemizin en önemli önceliklerinden birisidir. Bu konuda bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Temennimiz, adada Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelen tek taraflı adımlardan kaçınılması, tarihi ve mevcut gerçeklerin doğru tanımlanması, bölgede gerilimi artırmaya yönelik eylem ve söylemlerden uzak durulması, yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edilen Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk temelinde barışçıl, eşit ve adil çözülmesine yönelik güçlü bir iradenin gösterilmesidir" diye konuştu.