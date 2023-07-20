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    • 20.07.2023 09:05
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    İzmir'de grev kapıda! Tunç Soyer'e büyük tepki: Metro ve tramvay işçileri tarih verdi

    CHP'li belediyelerde sık sık yaşanan grevlere bir yenisi daha ekleniyor! İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in çalışan emekçinin isteklerini görmezden gelmesi metro ve tramvay çalışanlarını greve sürüklüyor. Çalışanlar Tunç Soyer'e tepki göstererek grev için tarih verdi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Tunç Soyer İzmir’i kaosa sürüklüyor

    CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi metro ve tramvay çalışanları greve hazırlanıyor.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen 10'uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar önceki gün yeniden bir araya geldi.

    Kalan parasal ağırlıklı 11 maddenin ele alındığı toplantıda SODEM-SEN, İZELMAN işçilerine verilen zam oranını teklif olarak sundu. Ancak bu talep sendika tarafından kabul edilmedi.

    Görüşme sonrası işçilere açıklama yapan Şube Başkanı Hamdullah Giral, "Metro emekçisini enflasyona ezdirmeyiz. Her zaman, enflasyon artışı oranında zam istediğimizi ve uzanan her eli tutacağımızı söyledik. Hak ettiğimizi verin yoksa metro ve tramvay durur. Yeni bir talep gelirse görüşmeye hazırız. Beklentimizi karşılayacak yeni bir teklif gelmezse, 31 Temmuz sabah saat 5 itibarıyla grevdeyiz. Haklı taleplerimizi alana kadar da sürdüreceğiz" dedi.

        SENDİKA NE TALEP EDİYOR?
        Sabah'ta yer alan habere göre sendika kök ücretlerde istediği artışın yanı sıra sonraki altı aylarda enflasyon artı yüzde 5 refah payı zammı, ikramiyelerin 112 günden 125 güne çıkarılmasını talep ediyor.

        Sözleşmede ilk defa raylı sistem ikramiyesi, kıyafet yardımı, bayram harçlığı, taşınma yardımı, yeraltı tazminatı gibi talepler de var.

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