İçişleri Bakanı açıkladı! Terör örgütüne 11 milyar TL’lik darbe

Yurt genelinde terör örgütüne operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Lice'de terör örgütünün 11 milyar liralık yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyona ilşkin detayları ve görüntüleri de paylaştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 11 MİLYAR TL'LİK DARBE I VİDEO İZLE