İçişleri Bakanı açıkladı! Terör örgütüne 11 milyar TL'lik darbe

Yurt genelinde terör örgütüne operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Lice'de terör örgütünün 11 milyar liralık yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyona ilşkin detayları ve görüntüleri de paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda operasyona dair şu detaylar vardı;

"Lice kırsalında yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Lice kırsalında narkoterör operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda;

114 kg toz esrar,

299 kg kubar esrar,

3.143.050 kök kenevir ile

415.000 kök skunk ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."