Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü! Kur’an- Kerim saldırılarına ilişkin net uyarı: Somut adım atın

AVRUPA'DA YÜKSELEN İSLAM KARŞITLIĞI İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.





İİT DIŞİŞLERİ BAKANLARI, KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILARI GÖRÜŞECEK

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere, yarın çevrim içi bir araya gelecek.





Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, Avrupa'da artan İslam düşmanlığı bağlamında İİT nezdinde atılabilecek somut adımların ve bu menfur saldırılara karşı İİT üye ülkelerince ortak bir tutum benimsenmesinin ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çevrim içi olarak katılacağı bilgisi paylaşıldı.

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