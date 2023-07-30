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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü! Kur'an- Kerim saldırılarına ilişkin net uyarı: Somut adım atın

Son dakika...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çevrim içi olarak katılacağı bilgisi paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 17:31 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 20:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü! Kur’an- Kerim saldırılarına ilişkin net uyarı: Somut adım atın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü.



"SOMUT ADIMLAR ATIN"
Bakan Fidan, görüşmede, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.



İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK MESELESİ
Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.



AVRUPA'DA YÜKSELEN İSLAM KARŞITLIĞI
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.



İİT DIŞİŞLERİ BAKANLARI, KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILARI GÖRÜŞECEK
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere, yarın çevrim içi bir araya gelecek.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, Avrupa'da artan İslam düşmanlığı bağlamında İİT nezdinde atılabilecek somut adımların ve bu menfur saldırılara karşı İİT üye ülkelerince ortak bir tutum benimsenmesinin ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çevrim içi olarak katılacağı bilgisi paylaşıldı.

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